美團績後先跌而後揚　無懼預告經營利潤率將下跌

美團（3690）昨日（26日）公佈首季業績，期內經調整溢利錄得109.5億元人民幣（下同），按年增46.2%；總收入錄得865.6億元，按年增18.1%，勝預期。不過，懶理業績勝預期，績後低開5%，報123港元，而昨日業績公佈前，該股已然先插半成。



不過美團午後掉頭上揚，收市報132.1元，升2.1%，成交額為118.94億元。

大市方面，恒指收市報23381點，升99點，成交額約為2,033億元。

在昨日的業績電話會中，談及京東（9618）等內地同業，加入外賣大戰，公司創始人王興表示，簡單而言，將孤注一擲、不惜任何代價贏得競爭（take whatever measures it takes to win the game），因此對後續的盈利指引保守。

王興：內捲不可持續 惟料次季利潤受壓

業績電話會中，王興表示，外賣平台的競爭加劇，會導致短期財務的波動。結合公司早前宣布，將在未來3年投入1,000億元，預計今年第二季核心本地商業業務的增速，將低於首季；而經營利潤率更是會按年顯著下跌。

由於並不知道競爭對手，會採用內捲的競爭策略多久，因此無法對於今年剩下的時間，給出業績指引。不過，王興也提及，當前行業中的競爭並不理性，存在內捲，採用的是低價格、低質量的模式，料難以持續。