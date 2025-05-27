美股｜道指漲幅擴至逾600點　納指升逾2%　Tesla飆半成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩對歐盟進口產品徵收50%關稅，提振投資者情緒。加上美國債息回落，美股周二（5月27日）開市後上揚，道指暫升逾600 點，3大指數同漲逾1.5%，其中納指升逾2%。



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月28日

【00:17】拼多多美股跌幅收窄

道指最新報42,227點，升624點或1.50%；納指最新報19,151點，升414點或2.21%；標普500指數報5,905點，升102點或1.77%。

其中Tesla現升5.54%。將於周三收盤後公布季績的Nvidia暫升3.10%。另外，Temu母公司拼多多首季營收未達市場預期，拼多多美股暫跌13.87%。

2025年2月11日，圖為中國電商品牌Temu的標誌。（Reuters）

本港時間5月27日

【22:50】拼多多美股跌逾15%

截至本港晚上10時50分，道指報42,132點，升529點或1.27%；納指最新報19,108點，升371點或1.98%；標普500指數報5,895點，升92點或1.60%。

多隻重磅科技股上揚，其中Tesla現升4.81%。將於周三收盤後公布季績的Nvidia暫升3.09%。

另外，Temu母公司拼多多首季營收未達市場預期，拼多多美股暫跌逾15%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【22:45】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報60.80美元，跌0.73美元1.19%；倫敦布蘭特期油每桶報63.42美元，跌0.70美元或1.09%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,293.76美元、24小時內變化不大。