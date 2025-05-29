彭博︰新世界再融資已獲12銀行首肯　銀行CEO密切關注事態發展

新世界（0017）早再傳出正為875億元的貸款進行再融資。《彭博》引述消息人士指出，目前至少有12家銀行已同意條款，其他銀行仍在談判中，又指出貸款交易備受香港銀行業人士關注。



報道指，新世界計劃6月底前與50多家銀行完成香港有史以來最大的企業再融資交易之一。如果未能達成協議，可能會被要求立即償付。其影響不僅會波及新世界，也會牽扯飽受商業地產不良貸款急劇上升困擾的許多商業銀行。

知情人士稱，事情關係重大，很多時候銀行的首席風險總監已經介入，就連銀行的行政總裁也在密切關注事態發展，頻頻了解最新情況。

滙豐及渣打等已承諾參與

新世界的目標是獲得875億元的再融資，據報已獲中國銀行、滙豐、渣打、東亞、富邦銀行(香港)、恒生、法國的工商信貸銀行、以及其他數家金融機構承諾，而其他銀行正在爭取內部信貸審批。

知情人士稱，一些銀行正在等待風險敞口更大的貸款機構簽約，然後才能獲得自己的內部批准。據其他知情人士透露，中國、日本和新加坡的另外幾家頂級銀行也正處於批准該貸款的最後階段。