促進「演唱會+」效應　打破「只看演唱會就走」困局｜方保僑

今年三月，斥資逾300億港元的啟德體育園正式啟用，這座世界級場館迅速成為國際巨星進駐亞洲的戰略據點。從英國樂隊Coldplay到韓國超人氣女團Blackpink，紛紛宣布在此舉辦演唱會，吸引全球樂迷「撲飛」來港。然而，這股娛樂盛事的經濟效益，目前卻未如預期全面釋放。不少觀眾選擇即日往返，如何將「演唱會流量」轉化為實質消費力，正考驗香港政府與商界的應變智慧。

啟德體育園雖擁有可容納5萬觀眾的主場館，但周邊商業設施尚未成熟。啟德目前欠缺連接的複合式商場與主題餐飲區，演唱會散場後，觀眾往往面臨「無處可去」的窘境，只能選擇即時離開。當觀眾將香港視為「只看演唱會就走」的中轉站，而非值得停留的目的地時，我們便錯失了將文化盛事轉化為經濟效益的黃金機會。

要破解困局，需要政商界共同出招。酒店業界可推出半日房價，或演唱會住宿套票，將明星周邊商品與特色房型綑綁銷售；餐飲業者則可打造「After Party」主題夜，延長營業時間至凌晨。九龍城食肆若能把握時機推出「演唱會深宵食堂」，既可分流人潮，又能讓旅客體驗地道的港式宵夜文化，一舉多得。這些創新嘗試，旨在將「看完就走」的過客，轉化為願意深度體驗的留宿客。

台灣男子組合「五月天」5月9日在啟德體育園舉行首場演唱會，全場爆滿。（讀者提供相片）

交通接駁是實現「演唱會+」效應的關鍵一環。現時啟德體育園僅有屯馬綫途經，散場時段每小時逾萬人潮瞬間湧入啟德及宋皇臺兩站，港鐵雖然已經加開班次疏導人流，卻仍承受巨大壓力。除加開特別巴士線外，香港政府應與內地協調實施彈性通關。同時配合「香港夜繽紛」政策，延長星光大道、西九文化區、廟街夜市等景點的夜間開放時間，形成「演唱會—夜遊—住宿」的消費鏈。當城市能夠提供豐富的夜間體驗，觀眾自然更有意願多留幾日。

政府早前透露正研究擴大「盛事基金」適用範圍，資助主辦方結合本地文創元素設計周邊商品。旅發局可以推出「演唱會積分計劃」，憑門票累積兌換維港遊船、山頂纜車等優惠，延長旅客留港時間，亦可分散人流至各區景點，避免過度集中在演唱會場館周邊。現時香港的折扣商場 (Outlet Mall)只有一個東薈城，長遠可以考慮豉勵商界興建更多大型折扣商場，與其他大城市看齊。

啟德體育園的啟用，標誌著香港娛樂產業的新里程。這座現代化場館不僅是表演舞台，更應成為帶動周邊經濟的引擎。當國際巨星在台上閃耀時，香港的城市魅力也該在場外同步綻放。從完善交通配套到打造特色夜經濟，從推出創新住宿方案到整合區域旅遊資源，每一環節都需精心設計。唯有讓觀眾在演唱會結束後，仍能感受香港獨有的城市脈動與文化底蘊，才能真正將短暫的人流轉化為長遠的經濟效益。當觀眾離場時帶走的，不該只是對表演的回憶，更應是對這座城市的不捨與期待，這才是香港作為國際盛事之都應有的格局與視野。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼，大約10時許結束，散場後觀眾都可順利離開，未見擠塞。（廖雁雄攝）

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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