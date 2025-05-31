拼多多績後市值慘失2千億　拆解5大捱沽原因　草根逆襲能重演嗎？

拼多多（美：PDD）的盈利魔法，仿佛逐漸失靈。步入業績期尾聲，銀彈力谷高端化的企業，紛紛企穩；而「消費降級」後，以「超平價」威名遠揚的拼多多，反獨憔悴。甫放榜，美股盤前已瀉近兩成，周內接連失守100美元大關。



史書有雲，「高築墻，廣積糧，緩稱王」，方可定天下。作為下沉市場消費者的「收割機」，賬面現金豐厚逾3645億元人民幣（下同），仍旦夕之間失逾2300億市值，拼多多近來的「棋差一著」，究竟輸在了哪裡？



拼多多此前幾個季度，業績放榜後，已時常出現急跌走勢。（彭博截圖）

首季盈利腰斬 收入增速創近三年低

拼多多首季表現，可謂遠遜預期，經調整溢利按年挫44.7%至169.2億元，較市場預料的278.8億元，相距甚遠。總收入增幅也放緩至10.2%，錄得956.7億元。從收入結構看，可分為在線營銷及交易服務，簡言之，即廣告和佣金。當中尤以佣金交易收入，按年增長由33%縮至6%，下滑最為顯著。

儘管仍有進賬，但若對比2024年表現，就足見「慘烈」，去年四個季度，公司收入增速分別錄得130.7%、85.7%、44.3%及24.5%，拾級而下的趨勢，不容樂觀。行至今年首季，收入增速更縮至約一成，創下了近三年新低。

痛定思痛，「草根王者」的光環漸失，消失的錢去了哪裡？關稅的壓力固然增加，但視乎時間線，似乎仍需「向內尋」，應可歸結為五大原因。

電商行業競爭激勵。（資料圖片）

原因一：失國補先機 自掏腰包加碼「千億扶持」

提及拼多多，百億補貼、千億扶持的字眼，總是緊隨其後。業績會中，管理層特別強調的也在於此，願補貼商家，犧牲短期利潤，換取長期生態。若再追問一步，平台為何要補貼，答案或關乎，拼多多在以「自掏腰包」的方式，硬撼同業可受惠的「國補」政策。

國補，即國家補貼，作為刺激消費的重要舉措，以「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」為核心，備受熱捧，連港人亦都可使用其優惠。

參考官方文件，家電品類包括電視、雪櫃等，據能效等級，可享有售價15%或20%補貼，單件最高達2000元；手機等數碼產品中，單價不超6000元的產品，亦可享有15%的補貼，於消費者而言，可謂慷慨。不過拼至於多多，反就是「彼之蜜糖，我之砒霜」。

模式「先天不足」 三大劣勢難受惠

難受惠於國補，其實算作拼多多的「先天不足」，業績會中，管理層隱晦提及，拼多多第三方的業務模式，在承接一些宏觀政策的過程中，相較於以自營模式為主的其他平台，會有一定的劣勢，影響到價格競爭力。

此話何解？成立初期，拼多多曾自言定位，要成為「Costco+Disney」。Costco的模式，為選擇少而精的產品（SKU），通過精簡中間商及供應鏈，減少層層成本，最終實現平價。拼多多則進一步，採用C2M，即用戶直接對接工廠的形式，令消費者直接受惠於廠商以及「白牌商家」。Disney模式則是利用轉發幫助砍價、多多果園等社交屬性，提升電商趣味性。

首先，家電、消費電子素來是京東（9618）、阿里巴巴（9988）天貓的強勢領域，且補貼政策以售價的百分比計算，出於折扣力度與性價比，龍頭品牌反而是更佳的選擇。電商平台往往會在國補基礎上又加碼，兩廂補貼疊加，拼多多難免招架艱難。

其次，獲納入國補亦需門檻，例如多有要求近三年無重大安全事故、近三年經營資信情況良好等。高端品牌的商家入駐情況，拼多多並不及同業；而其平台下的中小商家，則未必可符合要求，因此在取得國補資格方面，亦未算有優勢。

最後，國補執行也具有地區差異，品類、力度會略有不同，最終通過地方社會消費品零售數據呈現，因此多地都要求，納入的企業需在當地繳稅。而社零數據，一般由在地的品牌企業及自營平台貢獻。除卻上述提及的品牌佔比少，拼多多更多採用代理經銷，不似京東等具備自營網絡，難以在地化溝通確認補貼政策。

拼多多創始人黃崢曾說，拼多多會是「Costco+Disney」。（資料圖片）

原因二：淡季營銷開支激增四成 現金流縮水

外部環境逆風，除卻暴跌的收入及利潤，另一大直觀的印證，便是驟增的開支。公司首季營銷與市場開支，按年激增42.7%至334.0億元，財報解釋的原因為推廣和廣告開支增加，市場普遍認為，該筆支出就包含公司用於補貼的費用。

需知於電商行業，首季因並無過多促銷活動，往往算作淡季，而公司該筆開支，卻比擁有「雙11」、「雙12」兩大促銷節的去年第四季，仍增長近21億元，可謂「失血」嚴重。體現於現金流層面，便是首季經營活動現金流入縮至155.2億元，按年下降26.3%。

公司首季營銷與市場開支，按年激增42.7%至334.0億元。（資料圖片）

原因三：研發開支按季反下滑 跑輸科企同業

開支多，其實並非壞事，只是身處TMT行業，市場最樂見的一筆開支，拼多多反而落後，即研發開支。合理增加的研發開支，不單象征著一間公司的「含科量」，更包含市場對增長潛力的押注。

拼多多首季研發開支錄得35.8億元，儘管按年增長23.1%，卻較上季的37.8億元下滑。對比同日放榜的小米（1810），小米營收雖破千億大關，經調整利潤其實不如拼多多，但小米首季研發開支，就足有67億元，預計全年投入300億元，幾乎較拼多多倍升。

即便是與電商同業比拼，京東首季研發支出也有46億元，阿里巴巴關於產品開發費用更高達149.3億元，約為總收入的6.3%，而阿里近季財報，多強調研發對於電商收入的幫助，例如「全站推廣」的滲透率提升，帶動淘天的Take rate及CMR增加，單以此項投入計算，拼多多再失一著。

原因四：賬面現金強勁 惟預告不回購不派息

幸運的是，市值約萬億元的拼多多「家底殷實」，期內公司手揸現金及現金等價物，仍高達3645億元，較去年底仍增加329億元，雖不及持有現金5971億元的阿里，但已較京東同期的2034億元為高。

美中不足的是，去年8月底的業績會中，拼多多管理層明言預告，公司處於投入期，未來數年不回購、不派息。對於股市投資者而言，明知公司有錢可回饋股東，卻無計劃回饋，則無異於「當頭棒喝」。

而視乎基本面估值，當前公司市盈率（PE）約為10倍，不過若以首季每股盈餘標準，維持當前股價計及全年，則年化後的PE水平，將增至約17倍。高盛、花旗、摩通等大行，績後亦紛降目標價，不過其大多預測，公司今年PE水平仍將維持在12倍左右。

2月5日美國取消對中國包裹的「小額豁免」，Temu遭到衝擊，拼多多當日股價急跌。（資料圖片）

原因五：第二增長曲線弱 下沉市場難守成

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，行業均存在週期性，目前電商行業已步入整合期，企業紛紛尋找多元化的「第二增長曲線」，例如阿里有AI和雲業務，京東入局即時零售，而拼多多此前頗具希望的Temu出海，也因關稅陰霾增添不確定性。

「現在的拼多多，會類似於前一個週期的阿里」，伍禮賢如是形容。其續指，拼多多此前的優勢在下沉市場，但如今對手亦不甘落後，公司增長動力雖在，但股價的變化，還需衡量原先市場對公司的期望，故消化負面影響需時。

伍禮賢認為，拼多多股價仍將在低位徘徊，電商行業處於整合期。（資料圖片）

料股價仍徘徊低位

縱觀近幾季度放榜，公司股價大多都會隨之急跌，例如去年次季績後瀉近三成，第三季績後瀉約12%，管理層給出的指引也偏保守。伍禮賢認為，公司股價仍將在低位徘徊，支持位可先看87美元水平的前低水平。

若綜合論電商股，他就更推薦阿里巴巴，不過其也坦言，阿里的電商業務也未算有亮點，但願意押注於阿里雲的前景。至於拼多多要向何處去，伍禮賢則認為，公司若想重振，仍需提升補貼力度，死守下沉市場的佔有率，「畢竟競爭的本質，都是看誰先撐不住」。