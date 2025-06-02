美財長重申政府不會違約　不認同戴蒙財赤不減債市崩潰言論

美國政府債務問題，近期再度成為市場人士關注焦點。雖然財政部1月開始以特殊手段推遲債務違約情況出現，但是最新估計如果國會不立法處理有關情況，被稱為X日（X date）的無力支付債務情況，最快8月便會出現。不過美國財長貝森特重申，美國政府永遠不會發生債務違約。



貝森特於周日（1日）接受哥倫比亞廣播公司訪問時表示，絕不允許美國政府違約的情況出現，財政部只是發出警號，但不會真的容許事情發生。惟他未有直接回應關於X日會何時出現，只表示很難提供答案，要視乎政府開支與收入變化，且X日只是用來推動通過法案。目前市場估計，X日可能在8月下旬至10月中之間。

2025年5月30日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）走下空軍一號接受傳媒採訪時表示，在美國的中國留學生「不會有事」。（Reuters）

無正面回應X日會何時出現

美國共和黨國會領袖正推動總統特朗普支持的稅改及開支法完成立法工作，此舉有助國會再通過解決債務違約的法案。

另一方面，貝森特也不認同摩根大通行政總裁戴蒙，於上周五（30日）提及倘若華府財赤不減，債市將可能崩潰的言論；並指出戴蒙以往也作過不少預測，但不是全部兌現。貝森特強調政府將致力減少財赤，但有關情況不能夠一夜之間發生。

料中美領袖將通電話解決貿易談判僵局

此外，貝森特表示，特朗普與中國國家主席習近平很快會通電話，解決中美兩國貿易談判的僵局。他認為中國未履行容許稀土出口的承諾，可能是有企圖的，希望兩位領袖可解決有關問題。

另一方面，美國建築業界關注特朗普上周五提出的鋼鋁關稅加至50%的言論，可能打擊建築業。貝森特認為，關稅雖可能損害建築業，但將對鋼鐵業有利。