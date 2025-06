台積電CEO料今年營收至少增24%　新台幣升值拖低毛利率3個百分點

亞洲企業正評估美國關稅政策及美元匯價貶值,帶來的衝擊。台積電董事長暨總裁魏哲家指出,關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響,然而截至目前為止,客戶行為暫無任何轉變,維持今年營收展望不變,但將密切關注相關情勢、謹慎以對。



魏哲家指出若以美元計,台積電今年營收預計將有24%至26%增長,未來數月整體情勢將更加清晰,會密切關注並掌握相關情勢對終端市場需求的潛在影響。

他續指,新台幣升值確實會影響到其毛利率,滙率升值1%,毛利率將降低0.4個百分點,最近新台幣升值8%,毛利率因為此降逾3個百分點。對於美國總統特朗普向進口的半導體徵收15%或20%關稅,魏哲家則指出﹕「關稅對台灣影響有一些,但不是直接,因關稅是對進口的人要付的,不是出口」;不過關稅會使物價提高,需求將降低,故有可能影響台積電業務。

魏哲家又強調,海外設廠技術不會被美國偷走,並指出﹕「這麼容易就被偷走,那台積電不會是這個樣子」。

另一方面,據台灣《工商時報》,台積電即將迎來2納米製程的投產。報道引述供應鏈消息指出,該公司的2納米製程從研發到量產的總成本高達7.25億美元,其代工價格也水漲船高,每片晶圓的代工價格飆升至3萬美元,而更先進的1.4納米製程價格預計將達到4.5萬美元。

台積電:A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. (Reuters)