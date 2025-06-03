新世界擬用德銀牽頭貸款　償還部份債務

新世界（0017）的財務狀況為市場人士關注焦點，據《彭博》引述消息報道，該公司提議在875億貸款的再融資協議達成後，該筆款項的一部份，會利用透過抵押旗下貴重物業 Victoria Dockside﹑由德銀牽頭的三年期貸款的15%至25%（即高達39億元）來償還。



報道指出還款金額取決於由德銀牽頭的貸款總額，若新增貸款總額少於117億元，貸款償還比例將為15%，償還金額將少於18億港元；若等於或高於117億元但低於156億元，貸款償還比例則為20%，償還金額於23億元至31億元之間；若等於156億元，則貸款償還比例及金額分別為25%及39億元。

《彭博》指出新世界沒有立即回應其查詢；德意志銀行拒絕置評。

新世界收市報4.73元，升5.6%。