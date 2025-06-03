雷軍料小米汽車業務今年第3或4季轉賺　預告汽車芯片很快推出

小米 （1810）旗下電動車SU7受到消費者歡迎，惟該新業務於去年錄得虧損。公司創辦人雷軍在小米投資者日上透露，汽車業務虧損正逐步收窄，預計將於今年第三季至第四季實現盈利。



小米YU7首次亮相粵港澳大灣區車展，吸引大量觀眾到場體驗。（視覺中國）

報道指，雷軍又披露最新推出的小米YU7售價不可能是網傳的23.59萬元（人民幣，下同），正式定價要1至2天前才能確定，又表示對YU7智駕研發投入總預算達35億元，整體投入在業界處於領先水準。

此前小米公布上季業績時披露，於季內交付75,869輛SU7系列汽車，電動車ASP為每輛23.83萬元。智能電動汽車及AI等創新業務分部經營虧損為5億元。

小米將發佈自研手機晶片。（@雷軍）

他又表示小米於5年前開始投資研發機器人領域，目前汽車工廠正試用相關能力，而汽車芯片正研發中，預計很快就會推出。

另外，小米汽車於官方發文，談及小米YU7上市後產能及提車時間的問題，指戍正在為小米YU7大規模量產做準備，有信心在其正式上市後，以最快的速度向用戶交付。

此外據英國傳媒引述消息報道，美國日前要求電子設計自動化（EDA）軟件供應商停止向中國供應技術，可能對自行設計晶片及依賴台灣製造的中國科技公司造成嚴重打擊，當中以小米首當其衝。

報道指出，小米今年5月發佈了一款名為XRING O1晶片，用於其最新智能手機及平板電腦。該款晶片採用3納米製程工藝，並由台積電代工，製作過程中使用現已受限的美國EDA公司授權和工具。