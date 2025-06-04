強積金｜中美吹和風　領五窮月股市上揚　MPF 5月人均賺逾萬元

中美關稅戰緩和，帶動環球股市於「五窮月」不窮，並為香港打工仔的強積金帳戶帶來理想進帳。據強積金顧問GUM指出，5月強積金人均回報為10,128元，其中美股基金表現最佳，回報率達6.9%，港股基金（追蹤指數）回報率亦錄得5.8%回報率。



GUM又指出在今年首5個月，強積金人均賺15,746元，為自2020年以來表現最佳的首5個月。港股基金（追蹤指數）表現最突出，期內累計回報率達17.5%，歐股基金及港股基金回報率分別為14.6%及14.3%，排行第2及第3；美股基金於期內回報率僅0.3%。

GUM料歐股及港股續向上

GUM常務董事陳銳隆指出:「特朗普關稅屢次臨陣退縮（TACO: Trump Always Chickens Out），美國先與英國達成「原則性」協議，隨後與中國簽署為期90天的關稅暫緩協議，加上特朗普關稅政策被美國法院叫停，推動全球股市持續反彈。美國 20 年期國債拍賣需求疲弱，市場憂慮特朗普的「大而美法案」將加劇財政赤字負擔，進一步提升美元以外資產的吸引力，尤以歐洲市場為甚。港股與歐股自年初以來持續領漲，預計這一趨勢將延續一段時間。」

就資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝指:「全球股市5月大幅反彈，年初至今（截至5月份）賺逾15,000元，是自2020年以來首5個月最多。環球市場近兩個月大跌大升，成員應藉此機會正視自己的風險承受能力。面對特朗普時代急速波動的市況，成員更應嚴守長期投資紀律，切勿頻繁轉換基金或試圖捕捉市場時機。」

積金評級稱強積金總資產增至1.386萬億元

另一方面，積金評級公布，根據「積金評級所有基金表現指數」，5月份強積金整體投資回報約為3.61%，而年初至今累計升約5.75%，是自2017年以來最佳的首5個月回報表現，亦是自強積金推出以來第4佳的首5個月回報表現。按金額計，估算強積金5月份投資收益約為482億元，即人均賺10,100元。年初至今累計投資收益上升至約748億元，人均賺約15,600元。

積金評級又指出，計入供款後，估算截至5月底強積金總資產升至約1.386萬億元，較4月底上升約520億元，年初至今上升約947億元，為強積金推出以來的歷史新高，相當於強積金成員平均帳戶結餘約為289,100元，較4月底上升約10,800元，年初至今上升約19,800元。