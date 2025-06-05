恒地曾飆逾8%　獲納EPRA Nareit index　瑞銀指屬驚喜

恒地（0012）獲納入EPRA Nareit index，瑞銀直言是驚喜，又預期將會有被動資金追入，恒地今早曾升8.2%，高見25.15元，半日升4.7%。最新報24.3元，升4.3%，成交額為4.23億元。



瑞銀報告稱，今早EPRA（European Public Real Estate Association）公布對FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index（EPRA index）季度檢討，恒地獲納入該指數屬驚喜。

報告又指，截至4月底止有140.9億美元ETF資產規模（AUM）追縱EPRA Index，估計之後將有被動資金追入恒地。

瑞銀續予恒地「買入」評級，目標價25.7元，折合每股資產淨值42.9元折讓四成。