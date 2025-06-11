金發局倡另類投資納強積金　積金局：正與持份者溝通將作個別核准

金發局昨日發表研究報告，就推動另類投資與創新融合提出六個具體建議，當中包括把特定另類投資選項納入強積金計劃。積金局回應，正計劃把上市私募股權基金納入強積金的投資範圍，前提是須經積金局個別核准、該基金獲證監會認可並在港交所（0388）上市，當局將與相關持份者就核准機制的細節進行溝通。



須積金局證監核准及在港上市

積金局表示，鑑於上市私募股權基金在分散投資和提升回報潛力方面起到相當作用，故此本年初已經進行了相關研究，並且考慮到直接投資於私募股權涉及較大的風險，例如流動性、估值及透明度等，故認為經個別核准、證監會認可並在港交所上市的私募股權基金，在滿足一般核准準則的前提下，作為強積金的可投資項目屬適當做法。

該局指出，上月中已就此通知業界，並積極與相關持份者就有關核准機制的細節進行溝通，亦會視乎每個申請的個別情況，審慎審核有關核准申請，同時把投資於此類資產的總額限制於基金淨資產值10%內，以保障計劃成員的利益。

金發局提出六大建議

至於進一步把私募信貸納入強積金投資範圍，積金局認為，目前市場對私募信貸沒有一致定義，當中亦涉及流動性和透明度風險，需要審慎考慮及有充分理據支持。積金局稱，會持續在平衡回報與風險的前提下，審視及優化強積金可投資範圍的空間。

金發局發表《助力初創公司成功之路：吸引並深耕本地另類投資基金》的研究報告，就推動另類投資與創新融合提出6項具體建議，當中包括將特定另類投資選項，納入強積金（MPF）計劃，提升投資組合多元化。同時，設立私募股權、創業投資及私募信貸專屬發牌制度，以及制定現代化稅務與監管框架以支援另類投資發展等。

金發局主席洪丕正表示，香港有潛力將其金融生態系統，躍升為新一代初創企業的發展平台，透過深化另類投資市場，進一步鞏固其在資產與財富管理體系當中的策略性角色。