Labubu全球爆紅之謎　泡泡瑪特創辦人親自以一個原因揭開謎底

若平日有購買漫動及遊戲等IP周邊商品的習慣，相信會對「谷子經濟」略有所聞。谷子其實是英文Goods的音譯，谷子經濟就是針對來自動漫等二次元文化周邊商品。

有關概念為今年港股市場最熾熱主題，其中人氣玩偶Labubu母公司泡泡瑪特（9992），以及內地積木玩具生產商布魯可（0325），因此成為投資者追捧對象。年內兩者升幅分別約2倍，明顯跑贏大市。泡泡瑪特最新市值超過3,600億元，遠超新地（0016）﹑招行（3968）及聯通（0762）等傳統藍籌之餘，更多次被視為納入藍籌熱門。不過屢次擦肩而過，尚未成為首隻具有谷子經濟概念的藍籌股。



卡戴珊在網上發出她收集的Labubu。

為何谷子經濟成為投資市場大熱？這與內地近年大力推動IP發展，即知識產權有關。過往國際IP由日本及美國等國家主導，近期大熱的日本人氣角色chiikawa，又或者是美式漫畫的英雄人物，如蝙蝠俠及鋼鐵奇俠等。不過泡泡瑪特旗下皇牌﹑由香港出生的設計師龍家昇創作的Labubu，就並不在這兩個範疇。

Blackpink成員Lisa也對Labubu愛不釋手。（ig@lalalalisa_m）

為何這個並非主打可愛風的卡通角色，獲得消費者熱愛，兼且成功出海？原因之一便是獲得韓國人氣女團BlackPink的Lisa加持。Lisa不時在其社交平台，分享與Labubu公仔的合照，又或者將相關角色的公仔，掛在手袋的照片上載，令到Labubu人氣更盛。