瑞聯銀行料短期內Hibor穩定　提醒或觸發對沖基金進行套利交易

港匯於上月初多次觸及7.75強方兌換保證，隨後金管局從市場承接美元沽盤，並向市場注入逾1,200億元資金，推動港元拆息大幅回落至0.6厘水平。瑞聯銀行（UBP）預期，短期內港元拆息趨於穩定，但是要小心息差擴大或會吸引對沖基金進行套利交易，進而增加對港元的需求。



該行指出拆息回落可溫和刺激經濟，同時過剩的流動性將流入港元資產。參照歷史經驗，在2008至2009年、2012至2015年以及2020至2021年等時期，港股通常會在金管局入市干預及資本流入後反彈。

按揭利率回落為投資者提供租金回報

談及樓市時，該行指出本港最新按揭貸款利率已降至約2厘，上限為3.5厘；目前約3厘的租金收益率已高於按息，為置業者創造正回報。該行進一步指出，樓價已從2021年的高峰回落約29%，為2016年以來最低，再加上借貸成本偏低，將會對樓市帶來溫和支持，惟住宅價格上漲會受限於高庫存問題。

雖然拆息回落提供套利空間，但利率要持續回落，仍需等待2025年下半年。該行預期美國聯儲局將會減息，而樓市穩定將緩紓對家庭的負面財富效應，更指出負面財富效應，為影響私人消費的關鍵過剩因素。該行又表示銀行存款利率回落亦有助釋放家庭儲蓄，進一步支撐需求。

1個月拆息續處於0.6厘附近

此外港元拆息今日（13日）全線下挫，其中作為拆息按揭參考對象的1個月拆息，最新報0.5981厘，跌3.38點子。3個月﹑6個月及12個月，分別較上日下跌約2點，至1.7厘﹑2.39452厘及2.99036厘。