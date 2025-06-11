趁拆息走低搶攻！　滙豐推首一萬元貸款免息優惠

港元同業拆息持續走低，市場流動性「水浸」之際，大行也出招搶客！滙豐宣布，透過其「滙財組合貸款」，提供首一萬元貸款零息及零手續費等優惠安排，但限於理財面值達780萬元的「滙豐卓越理財尊尚」（Premier Elite）及面值達100萬元的「滙豐卓越理財」（Premier）客戶。



產品並無設封頂利率上限

滙豐指出，若申請人的貸款額高於一萬元，餘下金額則按照一個月港元同業拆息（HIBOR）掛鈎計算，年化率介乎拆息加0.8厘至最多加1.2厘。

昨天一個月港元拆息定盤價為0.5452厘，續創3年新低，較前日再跌0.0146厘。若申請人貸款額高於一萬元並以昨日拆息加1.2厘計算，超出一萬元的貸款金額實際息率為1.7452厘，即年息率不足2厘。

有關優惠由即日起至12月31日止，「滙財組合貸款」並無最低貸款要求，信貸限額最高為5,000萬元，除利息外並無額外手續費。不過，此項產品並無設封頂利率上限，分析指借款人要衡量浮息利率隨時受市場因素影響而變動的風險。

港元隔夜拆息近日創出近20年新低

滙豐續表示，港元隔夜拆息近日創出近20年新低，該行因應市況推出利率創新低的貸款方案。如申請人已加入「滙豐交易薈」，每月交易金額達一元以上，在該月份及其後最多3個月，整筆貸款可獲一個月港元拆息加0.7厘的年化利率優惠。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務自主交易、資本市場平台及財富融資方案業務主管亨格富（Ryan Haugarth）表示，港元拆息下滑令港元定存利率受壓，若投資者懂得選擇適當財務工具，便能捉緊拆息下降的機會，以較低利率借貸去實現財務或其他生活目標。