小紅書正式落戶　香港應把握機遇實現共贏｜方保僑

近日，內地人氣社交平台小紅書（Xiaohongshu）正式在香港銅鑼灣時代廣場設立辦公室，標誌著其在香港市場正式深耕與擴展。與此同時，市場上亦傳出小紅書有意於香港上市的消息，估值已飆升至約260億美元（約2,028億港元），成為備受矚目的科網企業之一，亦無疑將為香港帶來多重經濟效益。

小紅書進駐香港，對本地就業市場及人才流動帶來正面刺激。據悉，小紅書近年積極在港招聘招兵買馬，拓展全球業務及相關職位，致力吸納本地及國際人才，促進香港成為區域性科技及數碼內容創新的樞紐。辦公室選址銅鑼灣時代廣場，與阿里巴巴、字節跳動等大型內地科技企業同處一地，形成內地頂尖科技企業集聚效應，有助提升香港作為國際商業中心的競爭力。

小紅書（Xiaohongshu）正式在香港銅鑼灣時代廣場設立辦公室。﹙相片來源︰小紅書﹚

小紅書的用戶基礎龐大，全球用戶逾3億，香港用戶亦突破200萬，成為本地年輕人及港漂群體重要的生活及消費資訊平台。這種龐大的用戶群體為本地商家帶來新的營銷渠道，尤其在旅遊、餐飲、時尚、美妝等消費領域。隨著中港通關恢復，小紅書成為內地遊客及港漂的生活指南，推動「小紅書經濟圈」的形成，刺激本地消費及服務業發展。

縱然面對阿里巴巴、拼多多等巨頭的激烈競爭，小紅書憑藉其獨有的內容社交與用戶黏性，為香港中小企及新興品牌提供了嶄新的推廣平台。特別是「反向代購」等新型態商業模式，利用港漂及跨境人群的生活節奏，創造額外收入與商機，促進跨境經濟互動，增加香港的經濟活力。

市場盛傳小紅書擬於香港上市，預計將為本港資本市場注入活力。根據市場分析，小紅書估值已自2023年初的約200億美元，攀升至260億美元，充分反映其業務成長及盈利能力持續提升。上市不僅有助小紅書籌集更多資金，支持其國際擴張和技術研發，更將吸引更多投資者關注香港市場，提升香港作為國際金融中心的地位。尤其在目前全球科技股波動之際，小紅書的上市計劃有望成為香港資本市場的亮點，帶動相關產業鏈發展。

當然，上市過程中亦面臨監管挑戰，特別是涉及跨境數據安全及監管政策的合規問題，這是小紅書及香港監管機構需共同面對的課題。儘管如此，從設立辦公室到籌劃上市，小紅書一系列動作已明顯展現其對香港市場的重視及長遠發展的信心。

小紅書進駐香港及傳聞中的上市計劃，將帶來多方面的經濟效益。隨著中港經濟交流日益緊密，小紅書的發展有望成為香港新一輪經濟增長的動力源泉。面對全球數字經濟的浪潮，香港應把握機遇，完善配套政策，為小紅書這類創新企業提供更優質的發展環境，實現互利共贏。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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