彭博︰周大福擬發CB籌78.5億元　資金用於門店升級及市場擴張

周大福 （1929） 據發行78.5億元、2030年到期的可轉換債券。據《彭博》引述最新銷售文件顯示，該筆可轉換債券票面利率為每年0厘至0.5厘，每半年支付一次，初始換股價溢價35%至45%。瑞銀為周大福是次發行的獨家賬簿管理人。



《彭博》報道指，帳簿管理人建議進行Delta配售，以方便投資者進行避險，作為增量配售的一部分，周大福將回購最多15.7億元的股份。可轉債自2028年6月30日起可隨時轉換。瑞銀為獨家帳簿管理人。

銷售文件指，周大福發債所得款項將用於黃金珠寶業務的發展及融資、門店升級及國內外市場擴張，以及一般營運資金。

銷售文件指，周大福發債所得款項將用於黃金珠寶業務的發展及融資、門店升級及國內外市場擴張，以及一般營運資金。（資料圖片）

CCASS顯示瑞銀持倉急增4億股

周大福上周四公布業績後，過去兩個交易日股價累升12%，單計今日（16日）亦升6%，收報13.72元，成交額為5.5億元。

另一方面，據數據顯示，於6月13日透過中央結算系統（CCASS）持有周大福的股份數量增加4億股至19.72億股，當中由瑞銀持倉的股份增加3.998億股至6.26億股，持股比例由2.27%升至6.27%。若按上周五（13日）收市價12.94元計算，市值約51億元。