周大福瀉7%　擬發CB籌88億元　傳錄逾4倍超額認購

周大福（1929）擬發行總值88億元﹑於2030年到期的可換股債券，年息率為0.375厘，換股價為17.32元，較周一（16日）收市價有26.2%溢價。受到有關消息拖累，周大福今早曾低見12.4元，跌幅達9.6%，收市報12.72元，跌7.3%，成交額為10.95億元。



公司於公告內指出於2025年6月16日，與經辦人瑞銀訂立認購協議，根據認購協議的條款及條件，經辦人有條件已同意認購及支付，或促使認購人認購及支付公司將予發行本金總額88億元的債券。

不過據消息人士透露，是次獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價。

周大福指出，擬將發行CB所得款項淨額用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。（資料圖片）

初始換股價17.32元

公司於公告內指出初始換股價每股17.32元，較周一在香港聯交所所報每股收市價13.72元溢價約26.2%。按照初始換股價每股股份17.32元計算，以及假設債券按初始換股價悉數轉換，該批債券最多將轉換為約5.08億股新股份，相當於公司現有已發行股本約99.87億股股份（不包括公司庫存股份）的約5.09%；及佔擴大後已發行股本（不包括任何庫存股份）約4.90%。

消息指，投資者對今次發行可換股債券態度普遍正面，獲得逾4倍超額認購，最終以有利的低利息水平定價，換股價17.32元較Delta配售價溢價約35%、亦較上日收市價溢價約26.2%。

公司又指出所得款項淨額將為約87.15億元，擬將相關所得款項淨額用於黃金首飾業務的發展及融資、門店升級及國內外市場的策略擴充，以及用作一般營運資金。