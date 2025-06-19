聯儲局議息｜Fed傳聲筒稱下半年若要重啟減息　須視乎2條件

美國聯儲局於周四（19日）凌晨公布議息結果，一如市場人士預期當局將聯邦基金利率維持在4.25厘至4.5厘，同時預期年內將減息2次。議息聲明公布後，有「聯儲局傳聲筒」Nick Timiraos發文稱，當局維持利率不變，為今年下半年減息留下了可能性。



他指出聯儲局官員可能需要看到勞動力市場走軟，或者有更有力的證據表明，關稅導致的價格上漲將相對温和才會重啟減息。同時公布的預測顯示，官員們對是否能在秋季之前獲得證據持開放態度。

他又指出新的利率預測反映出19名官員之間的分歧，其中10位預計今年至少會降息兩次，比3月份時的比例要小一些，還有2位預計會降息一次。與此同時，7位認為今年不會發生變化，高於3月份的4位。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

分析師稱聯儲局行動取態較鴿派

市場人士亦認為聯儲局在今次會議釋出較鴿派信號。分析師Roseanne Briggen表示，交易員原本預計FOMC將採取鷹派立場，但事實恰恰相反。聯儲局點陣圖顯示2025年減息50個基點，累計減息2次。而在決議公布前，交易員一直在擔心，今年減息次數會減少1次。

至於市場對未來息口走勢預測，據CME「美聯儲觀察」顯示，7月維持利率不變的機會率為89.7%，累計減息25個基點的機會率為10.3%，累計減息50個基點的機會率為0%。美聯儲9月維持利率不變的機會率為31.7%，累計減息25個基點的機會率為61.7%，累計減息50個基點的機會率為6.7%。