蘋果概念股｜藍思科技通過上市聆訊　湖南女首富創立【新股IPO】

再有市值逾千億元人民幣的A股，計劃來港發行H股。蘋果（美：AAPL）iPhone供應鏈龍頭﹑內地手機玻璃供應商藍思科技（深：300433）通過港交所（0388）上市聆訊，料將啟動招股，於港交所主板上市。獨家保薦人中信証券。



公司由湖南女首富周群飛創立，業務涉及智能手機、電腦、智能穿戴等消費電子產品，亦涉及智能汽車及新興智能終端領域，並已在人形機器人、AI眼鏡等領域佈局。

其去年股東應佔盈利36.2億元（人民幣‧下同），按年增長19.9%；總收入699.0億元，按年升28.3%,。早先市場傳聞稱，公司擬在港集資10至15億美元。

2015年3月18日，藍思科技在深圳上市。周群飛成為當年內地女首富。（視覺中國）

彭博﹕商藍思科技開始評估投資者興趣

另一方面，商藍思科技開始評估投資者對其香港上市的興趣。

報道指，藍思科技香港上市申請周日獲港交所批准，上市日期待定。該公司周一開始舉行投資者教育會議。

藍思科技A股上周五（20日）收市報21.38元，市值達1,065.32億元。