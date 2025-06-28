萬科已完成341億人民幣融資　有信心妥善化解到期債務

內地房地產企業財務狀況，一直受到市場人士關注。萬科（2202）表示未來在各方支持和自身努力下，有信心、有能力應對挑戰，將全力以赴爭取妥善化解到期債務。



管理層在股東大會上指出，今年首5個月，在金融機構、大股東等各方支持以及自身努力下，萬科新增融資和再融資341億元人民幣，融資成本保持在低位，目前已順利完成165億元人民幣公開債務償還，年內已無境外公開債。公司有信心、有能力應對挑戰，將全力以赴爭取妥善化解到期債務。

稱續爭取增加流動性

對於後續債務，萬科稱，將通過多種方式安排。一方面，將繼續通過加速銷售回款、動態管控開發節奏、合理平衡收支，力爭經營性現金流為正，並發揮好經營服務業務的造血功能。

另一方面，根據市場條件靈活採用市場化轉讓、資產證券化等策略，充分實現資產價值，適時補充流動性。同時萬科也將繼續積極爭取與金融機構的合作與支持，穩定銀行存量融資規模，繼續爭取增量流動性機會。

就房地產市場走勢問題，萬科表示，在政策引導和支持下，相信房地產市場將回到穩定健康的發展軌道上來。目前需求回升已經有比較好的基礎，去年9月底一攬子支持政策出台後，行業信心受到提振，市場穩步修復，現在各地還在因城施策繼續調減限制性措施，進一步鞏固回升基礎；同時，土地和商品房盤活力度加大，速度加快，行業造血、回血能力將顯著增強。