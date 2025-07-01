美股｜道指升幅擴至400點　納指跌1%　 Tesla曾挫逾7%

市場關注對美國與主要貿易夥伴的談判，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「大而美」法案在參議院的表決，美股周二（7月1日）早段個別發展。納指及標指經連續兩日破頂後，周二早段下滑；道指最新漲近400點。其中，Tesla股價最多曾跌7.69%，該公司公布6月份在瑞典和丹麥的銷售量，為連續第6個月下滑。



圖為2025年7月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月1日

【23:49】Nvidia股價跌逾3.5%

道指最新報44,488點，升393點或0.89%；納指最新報20,156點，跌212點或1.05%；標普500指數報6,187點，跌17點或0.29%。其中，Tesla股價最新跌5.04%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌3.54%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

【22:47】JOLTS職位空缺多於市場預期

道指報44,325點，升230點或0.52%；納指最新報20,190點，跌179點或0.88%；標普500指數報6,185點，跌19點或0.31%。其中，Tesla股價最新跌5.79%，最多曾跌7.69%，該公司公布6月份在瑞典和丹麥的銷售量，為連續第6個月下滑。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia亦跌3.02%。

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，5月職位空缺達到776.9萬個，遠多於市場預期的730萬個，前值為739.1萬個。

【22:45】油價回升 Bitcoin價格下跌

油價回升。紐約原油期貨現時每桶報65.24美元，升0.13美元或0.20%；倫敦布蘭特期油每桶報66.77美元，升0.03美元或0.04%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報106,144.77美元、24小時內約跌0.6%。

截至本港時間晚上10時47分，道指報44,325點，升230點或0.52%；納指最新報20,190點，跌179點或0.88%；標普500指數報6,185點，跌19點或0.31%。