美股｜道指高收344點　納指漲1%與標指破頂　 Nvidia市值曾創新高

周五（7月4日）是美國獨立日假期，美股周四（7月3日）僅半日市，在非農新增職位高於預期下，道指至收市升 點，納指及標指再創收市新高。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價曾漲逾2%，公司市值創紀錄升至3.92萬億美元，一度成為全球市值最高企業。



圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月4日

【01:23】Nvidia收市升1.3% TripAdvisor升近17%

道指收市報44,828.53點，升344.11點或0.77%；納指收報20,601.1點，升207.97點或1.02%；標普500指數收報6,279.35點，升51.93點或0.83%。

其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價最多曾漲2.37%，公司市值升至接近4萬億美元，至收市股價仍升1.30%，每股收報159.29美元。其他重磅科技股也普遍上揚，微軟升1.58%、Amazon漲1.59%、Apple升0.52%。前一天漲近半成的Tesla則回吐0.10%。

其他股票方面，《華爾街日報》報道稱，激進投資者Starboard Value已持有TripAdvisor超過9%的股份，TripAdvisor的股價上漲16.74%。

【01:05】中概股指數收漲0.40%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.40%。其中，阿里巴巴跌1.82%。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

本港時間7月3日

【22:50】納指及標指繼續破頂

道指最新報44,846點，升362點或0.82%；納指最新報20,569點，升176點或0.87%；標普500指數報6,274點，升47.點或0.76%。

【22:47】油價回落 Bitcoin價格逼近11萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報66.86美元，跌0.59美元或0.87%；倫敦布蘭特期油每桶報68.58美元，跌0.53美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,813.20美元、24小時內約升逾1%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

【22:35】非農業職位增幅勝預期 首領失業救濟人數跌

數據方面，美國6月非農業職位增加14.7萬個，高於市場預測增幅為11萬個，前值上修至14.4萬個；失業率為4.1%，低於預期的4.3%。另外，上周首次申領失業救濟人數按周減少4000， 跌至23.3萬人，低於市場預期的24.1萬人。