美股｜非農新增職位勝預期 道指早段升逾300點
撰文：蕭通
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周五（7月4日）是美國獨立日假期，美股周四（7月3日）僅半日市，在非農新增職位高於預期下，道指早段升逾300點，納指升逾0.9%。
【22:50】納指及標指繼續破頂
道指最新報44,846點，升362點或0.82%；納指最新報20,569點，升176點或0.87%；標普500指數報6,274點，升47.點或0.76%。
【22:47】油價回落 Bitcoin價格逼近11萬美元
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報66.86美元，跌0.59美元或0.87%；倫敦布蘭特期油每桶報68.58美元，跌0.53美元或0.77%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,813.20美元、24小時內約升逾1%。
【22:35】非農業職位增幅勝預期 首領失業救濟人數跌
數據方面，美國6月非農業職位增加14.7萬個，高於市場預測增幅為11萬個，前值上修至14.4萬個；失業率為4.1%，低於預期的4.3%。另外，上周首次申領失業救濟人數按周減少4000， 跌至23.3萬人，低於市場預期的24.1萬人。
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