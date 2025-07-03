美股｜非農新增職位勝預期　道指早段升逾300點

周五（7月4日）是美國獨立日假期，美股周四（7月3日）僅半日市，在非農新增職位高於預期下，道指早段升逾300點，納指升逾0.9%。



圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【22:50】納指及標指繼續破頂

道指最新報44,846點，升362點或0.82%；納指最新報20,569點，升176點或0.87%；標普500指數報6,274點，升47.點或0.76%。

【22:47】油價回落 Bitcoin價格逼近11萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報66.86美元，跌0.59美元或0.87%；倫敦布蘭特期油每桶報68.58美元，跌0.53美元或0.77%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,813.20美元、24小時內約升逾1%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的插圖中展示了加密貨幣比特幣（Bitcoin）。（Reuters）

【22:35】非農業職位增幅勝預期 首領失業救濟人數跌

數據方面，美國6月非農業職位增加14.7萬個，高於市場預測增幅為11萬個，前值上修至14.4萬個；失業率為4.1%，低於預期的4.3%。另外，上周首次申領失業救濟人數按周減少4000， 跌至23.3萬人，低於市場預期的24.1萬人。