美股｜道指收市跌422點　納指挫0.92%　Tesla瀉6.79%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對各國的「對等關稅」暫緩期將屆滿，投資者感到不安，美股周一（7月7日）低開。在特朗普宣布向日本、韓國等多國元首致函，通知下月起加徵關稅至少25%後，3大指數跌勢擴大。道指最多曾跌668點或1.49%、納指最多跌278點或1.34%、標指也曾跌78點或1.24%，但至收市跌幅收窄。而Tesla股價在行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布成立政黨的計劃後下跌，最多曾跌8.42%。



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月8日

【04:10】Apple跌1.69% Nvidia挫0.69%

道指收市報44,406.36點，跌422.17點或0.94%；納指收報20,412.52點，跌188.59點或0.92%；標普500指數收報6,229.98點，跌49.37或0.79%。

其中，Tesla至收市跌6.79%，每股收報293.94美元。其他重磅科技方面，Apple跌1.69%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia挫0.69%、微軟跌0.22%。

【04:05】中概股指數收漲0.59% 恒指夜期低水2點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.59%。其中，阿里巴巴跌2.24%。恒指夜市期指收報23,886點，升21點，較恒指收市23,887點，低水2點，成交10,778張。

【01:54】Tesla最多曾跌逾8% 最新仍挫7%

道指最新報44,306點，跌521點或1.16%；納指最新報20,395點，跌205點或1.00%；標普500指數報6,220點，跌58點或0.93%。其中，Tesla最多曾挫8.42%，最新跌7.09%。

【00:20】納指標指同跌逾0.7%

道指最新報44,402點，跌425點或0.95%；納指最新報20,449點，跌151點或0.74%；標普500指數報6,232點，跌47點或0.75%。其中，Tesla現跌7.37%。

Tesla：圖為2022年3月22日，Tesla在德國格林海德（Gruenheide）的超級工廠開幕，現場展示一輛Model Y。（Reuters）

本港時間7月7日

【22:46】納指跌逾百點

道指最新報44,625點，跌203點或0.45%；納指最新報20,478點，跌122點或0.59%；標普500指數報6,250點，跌28點或0.45%。 其中，Tesla最新報7.04%。

【22:44】紐約期油升2%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報67.87美元，升1.37美元或2.06%；倫敦布蘭特期油每桶報69.40美元，升1.10美元或1.61%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,232.31美元、24小時內約跌0.6%。