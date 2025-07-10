美元及油價微升　Bitcoin逼近11.2萬美元創新高

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數周三（7月9日）上揚，在匯市尾市收於97.55，升0.04%。其中，受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布下月對日本加徵25%關稅影響，日元兌美元匯率延續跌勢，跌至近兩周低點。美元兌日圓於匯市尾市報146.32，跌0.20%。



美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

國際油價微升。紐約原油期貨每桶收報68.38美元，升0.05美元或0.07%。倫敦布蘭特期油收報70.19美元，升0.04美元或0.06%。

金價回升。現貨黃金每盎司最新報 3,314.65美元，漲13.18美元或0.40%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格一度逼近11.2萬美元，創下歷史新高；最新報111,791.00美元、24小時內升近3%。