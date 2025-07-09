美股｜道指高收217點　納指創新高　Nvidia市值曾破4萬億美元

聯儲局議息會議紀錄顯示，與會官員普遍預期今年將會減息。 美股周三（7月9日）造好，道指最多曾升逾300點，收市升217點；納指於盤中及收市均歷史新高。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價曾升2.76%，成為全球首家市值突破4萬億美元的公司。Nvidia至收市升1.8%，每股收報162.88美元，未能守住歷史性的4萬億美元市值。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月10日

【04:30】Amazon微軟同漲逾1% 波音飆3.7%

道指收市報44,458.30點，升217.54點或0.49%；納指收報20,611.34點，升192.87點或0.94%；標普500指數收報6,263.26點，升37.74或0.61%。

除Nvidia外，多隻重磅科技股也造好。Amazon升1.45%、微軟漲1.39%、蘋果升0.54%。Tesla則下跌0.65%。

其他股票方面，波音前一天公布6月飛機交付量同比增長27%後，獲Susquehanna上調目標價，其周三股價漲3.70%，為升幅最大道指成份股。

【04:05】中概股指數收跌1.11% 阿里巴巴跌3.85%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.11%。其中，阿里巴巴跌3.85%。

【04:00】恒指夜期收報23,863點 低水29點

恒指夜市期指收23,863點，跌19點，較恒指收市23,863點，低水29點，成交10,731張。

2023年3月6日，圖為一台顯示美國科技公司NVIDIA標誌的智慧型手機被放在電腦主機板上。（Reuters）

本港時間7月9日

【22:49】3大指數升幅收窄

道指最新報44,307點，升66點或0.15%；納指最新報20,513點，升95點或0.47%；標普500指數報6,239點，升14點或0.23%。其中，Nvidia現時升1.65%。

【22:46】油價及Bitcoin價格上揚

油價回落。紐約原油期貨現時每桶68.07美元，跌0.26美元或0.38%；倫敦布蘭特期油每桶報69.97美元，跌0.18美元或0.26%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,717.81美元、24小時內約升0.3%。