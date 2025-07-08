美股｜道指收市跌165點　摩通及美銀跌3%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）延長「對等關稅」談判限期，投資者關注發展。美股周二（7月8日）個別發展，道指至收市跌165點。



圖為2025年6月27日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月9日

【04:20】Intel升逾7% 銀行股集體走弱

道指收市報44,240.76點，跌165.60點或0.37%；納指收報20,418.46點，升5.95點或0.03%；標普500指數收報6,225.52點，跌4.46或0.07%。

其中，前一天急跌6.8%的Tesla反彈1.32%，每股收報297.81美元。其他重磅科技方面，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.12%、Apple升0.03%；Amazon則跌1.84%。另外，Intel股價急漲7.23%。

銀行股集體走弱，高盛（Goldman Sachs）及花旗集團（Citigroup）均跌逾2%，摩根大通（JPMorgan Chase）及美國銀行（Bank of America）同跌約3%。

【04:05】中概股指數收漲0.71% 恒指夜期低水46點

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.71%。其中，阿里巴巴升1.65%。恒指夜市期指收報24,102點，跌5點，較恒指收市24,148點，低水46點，成交10,816張。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

本港時間7月8日

【22:50】Tesla股價反彈逾2%

道指最新報44,272點，跌134點或0.30%；納指最新報20,426點，升13點或0.07%；標普500指數報6,227點，跌2點或0.05%。其中，前一天股價急跌6.8%的Tesla，最新反彈2.76%。

【22:47】油價及Bitcoin價格上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶68.11美元，升0.18美元或0.26%；倫敦布蘭特期油每桶報69.92美元，升0.34美元或0.49%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報108,674.47美元、24小時內約升0.4%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

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