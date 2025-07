聯儲局6月會議紀要︰少數官員考慮7月減息　局內或形成3陣營

美國聯儲局公布6月份議息會議紀要,顯示有部份與者官員考慮7月減息。同時有與會者認為當地勞動市場風險已成為主要問題,不過大多數與者認為關稅政策對通脹的影響較預期長久。在會議紀要公布後,有「聯儲局傳聲筒」之稱的Nick Timiraos認為,目前局內分成3個陣營,又指出除非美國經濟顥著放緩,否則就算重啟減息,幅度亦有限。



6月份的會議紀要顯示,在兩次會議期間,政策預期和國債收益率温和上升,信貸息差收窄,股票價格上漲,同時指出市場關注貿易緊張局勢的緩和。有關紀要亦顯示,當地經濟數據普遍弱於預期,但5月就業報告是個明顯的例外,以及財政擴張的前景。總的來說,這些因素導致投資者對經濟增長下行風險,和通脹上行風險的看法有所減弱。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)