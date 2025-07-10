聯儲局6月會議紀要︰少數官員考慮7月減息　局內或形成3陣營

美國聯儲局公布6月份議息會議紀要，顯示有部份與者官員考慮7月減息。同時有與會者認為當地勞動市場風險已成為主要問題，不過大多數與者認為關稅政策對通脹的影響較預期長久。在會議紀要公布後，有「聯儲局傳聲筒」之稱的Nick Timiraos認為，目前局內分成3個陣營，又指出除非美國經濟顥著放緩，否則就算重啟減息，幅度亦有限。



6月份的會議紀要顯示，在兩次會議期間，政策預期和國債收益率温和上升，信貸息差收窄，股票價格上漲，同時指出市場關注貿易緊張局勢的緩和。有關紀要亦顯示，當地經濟數據普遍弱於預期，但5月就業報告是個明顯的例外，以及財政擴張的前景。總的來說，這些因素導致投資者對經濟增長下行風險，和通脹上行風險的看法有所減弱。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

部份與會者稱勞動市場風險成主要問題

會議紀要又顯示，一些與會者評論認為，與就業風險相比，通脹上升的風險仍然更加突出，或者風險降低的幅度較小；惟一些與會者認為，勞動力市場的風險已成為主要問題。他們指出近期實際經濟活動或勞動力市場，出現了一些走弱的跡象，並評論稱未來經濟狀況可能會走弱，特別是如果政策繼續保持限制性的話。與會者一致認為，儘管通脹和經濟前景的不確定性有所下降，但在調整貨幣政策時仍應謹慎行事。

與會者又指出，長期通脹預期穩定，保持穩定非常重要。其中幾位與會者評論說，短期通脹預期已經升高，這種發展有可能溢出到長期預期，或在短期內影響價格和工資設定。雖然少數與會者指出，關稅將導致價格一次性上漲，不會影響長期通脹預期，但大多數與會者指出，關稅可能對通脹產生更持久的影響，一些與會者強調，這種持續影響也可能影響通脹預期。一些與會者指出，由於通脹已經上升了一段時間，如果通脹持續上升，長期通脹預期失控的風險就會增加。

圖為2008年9月16日，美國華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

聯儲局內分成3陣營

會議紀要公布後，Nick Timiraos表示紀要揭示了一些已經知曉的事情，官員（就利率路徑）分成三大主要陣營：分別為年內減息但排除7月減息的主流陣營﹑全年按兵不動，以及主張在下次會議立即行動。紀要顯示僅「少數」與會者支持，暗示即美聯儲理事沃勒與鮑曼。會議紀要還指出，「幾位與會者表示，目前聯邦基金利率的目標區間可能不會比中性水平高出太多。」換句話說，除非經濟顯著放緩，否則即便重啟減息，後續減息空間也將十分有限。

此外有機構分析指出，美聯儲會議紀要顯示官員在6月份的會議上對經濟發表了建設性意見，並對前景感到寬慰，因為與4月份公布的「解放日」高額關稅帶來的衝擊相比，貿易戰似乎正在降温。

會議紀要稱：「與會者一致認為，通脹上升和勞動力市場狀況走弱的風險已經降低，但仍處於高位，理由是關稅的預期路徑較低，近期的通脹和通脹預期數據令人鼓舞，消費者和企業支出的彈性，以及一些消費者或企業信心指標的改善。」但時至本周，8月1日關稅再度上調已成定局，這可能令美聯儲在本月下旬的會議上陷入遲疑。