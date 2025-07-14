英倫銀行行長警告︰穩定幣或導致資金流出銀行體系
撰文：張偉倫
出版：更新：
英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）不太支持穩定幣。他指出全球主要銀行不要發行自己穩定幣，又警告穩定幣或引致銀行體系流出資金，可供貸款的資金規模或縮減。
貝利接受《泰晤士報》訪問時表示，「更願意」銀行提供數碼版傳統貨幣，也即是代幣化存款，而不是穩定幣，後者旨在保持穩定價值，通常與傳統貨幣掛鉤。 貝利還警告，穩定幣或引致銀行體系流出資金，可供貸款的資金規模或縮減。
貝利也是國際組織金融穩定委員會（FSB）主席，負責監測全球金融市場的風險。其立場與美國總統特朗普主管下的美國所採取的方向相悖。特朗普透過穩定幣立法，為與美元掛鉤的加密貨幣制定了監管規則。
冀英國推動數碼化存款
貝利暗示，他不希望英國採用被稱為數碼英鎊的CBDC（中央銀行數碼貨幣）；又表示英國轉向數碼化存款，而不是發行CBDC來應對私營部門的穩定幣，是「明智的」。
穩定幣｜八達通澄清：顧問身份支持加速器計劃 不涉產品開發項目阿里旗下螞蟻國際否認 其區塊鏈平台引入Circle穩定幣穩定幣｜已有逾50企有意申牌 涉兩大領域 業界︰取勝靠應用場景穩定幣｜洪灝料市場可達萬億美元 擁巨額外儲 港穩定幣更勝美國