滙豐曾重返紅底　08年9月以來首次　年內累升逾3成表現勝大市

有獅王之稱的滙豐（0005）即將公布第二季業績，在放榜前夕已獲投資者追捧，股價曾重上百元，再次成為「紅底股」。最新報99.9元，升1.5%，成交額為13.39億元。。



翻查資料滙豐對上一次股價處於百元為2008年9月，即時隔16年該行股價再次破百元關。期間曾經歷連番事件，包括供股﹑回購，以及因應新冠疫情，央行促保留資金而取消派發2019年末期息，而股價大跌1成等。股價亦有不少跌宕，在2020年9月時曾低見27.5元，跌穿2009年3月的28元供股價。

年內累升逾30%

其實年內滙豐股價已累積逾30%升幅，表現跑贏大市。這受到投資者對高息股追捧，以及首季業績表現勝預期等因素帶動。

對於滙豐股價前景，大行看法較正面，其中花旗將目標價由103元升至106.2元，高盛予目標價升至103元。