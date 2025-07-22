滙豐曾重返紅底 08年9月以來首次 年內累升逾3成表現勝大市
撰文：張偉倫
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有獅王之稱的滙豐（0005）即將公布第二季業績，在放榜前夕已獲投資者追捧，股價曾重上百元，再次成為「紅底股」。最新報99.9元，升1.5%，成交額為13.39億元。。
翻查資料滙豐對上一次股價處於百元為2008年9月，即時隔16年該行股價再次破百元關。期間曾經歷連番事件，包括供股﹑回購，以及因應新冠疫情，央行促保留資金而取消派發2019年末期息，而股價大跌1成等。股價亦有不少跌宕，在2020年9月時曾低見27.5元，跌穿2009年3月的28元供股價。
年內累升逾30%
其實年內滙豐股價已累積逾30%升幅，表現跑贏大市。這受到投資者對高息股追捧，以及首季業績表現勝預期等因素帶動。
對於滙豐股價前景，大行看法較正面，其中花旗將目標價由103元升至106.2元，高盛予目標價升至103元。
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