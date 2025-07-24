特朗普冀聯儲局換帥　減息降財務開支　德銀料效果有限

美國總統特朗普隔三差五便批評聯儲局主席鮑威爾，並多次指出當局應大幅減息，以降低政府財務開支。隨著鮑威爾主席任期將於明年5月屆滿，市場人士明年聯儲局將會採取更進取的減息行動。目前投資者預期明年降息76個基點，而今年4月時僅預期25個基點。



目前債券交易員正加大押注，認為聯儲局將在明年更激進地降息，。這種信心體現在2025年12月到期與2026年12月到期的SOFR期貨之間的收益率價差上，該價差反映了市場對聯儲局在該期間內降息幅度的預期。儘管過去幾個月該價差已經在緩慢擴大，因經濟韌性促使交易員預期聯儲局將推遲降息，但特朗普對鮑威爾的猛烈抨擊加速了這一走勢。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

德銀稱換人未必讓政府財政開支大減

另一方面，德意志銀行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti等人寫道，撤換鮑威爾不會改變財政部的債務利息成本。特朗普一再呼籲減息3厘，並稱這將節省超過1萬億美元。

但根據德意志銀行團隊的計算，雖然減息3厘後短期國債收益率下降，但長期國債收益率上升，這是由於人們擔心聯儲局更加順從將意味着通脹率上升。具體來說，如果特朗普解僱鮑威爾，財政部到2027年只能節省120億至150億美元。