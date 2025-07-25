從電話卡到多元科技防線　如何源頭堵截詐騙活動？｜方保僑

近年來，香港社會對電話騙案的關注日益增加。無論是長者還是年輕人，都有機會成為受害者。面對層出不窮的詐騙手法，政府與金融監管機構積極應對，陸續推出多項針對性措施，務求從源頭打擊詐騙活動，加強防範機制，全力保障市民財產安全。

政府正計劃進一步收緊電話儲值卡實名登記制度。根據最新建議，每位市民在每間電訊商可登記的電話儲值卡數量，將由現時最多十張大幅減至三張。這項措施除了針對個人用戶，亦明確規定買賣、借用或管有他人登記電話卡的行為列為刑事罪行，違者最高可被罰款二萬五千元或監禁一年。當局指出，過往不少詐騙集團利用大量匿名電話卡進行電話騙案，降低登記上限，有助減少不法分子濫用的空間。根據電訊商的數據，近九成市民實際只需一至三張電話卡，因此新措施對大部分用戶影響有限，但卻能有效堵塞犯罪分子的漏洞。

然而，僅靠收緊電話卡實名制，並不足以徹底解決詐騙問題。詐騙集團手法日益翻新，單靠一項法規難以應對多變的犯罪模式。有見及此，香港金融管理局近期聯同證監會、保監局及積金局，推出《保障消費者防詐騙約章3.0》。這份約章標誌著金融監管機構、科技公司與電訊商首次建立合作框架，涵蓋Google、Meta、抖音、WeChat等主要平台，以及本地多間電訊商。約章提出六大原則，包括舉報疑似金融詐騙、檢查廣告商、加強內部監察、嚴格執行服務條款及推動公眾教育等，並要求參與機構在發現可疑廣告或帳戶時，能迅速移除相關內容，以防止詐騙訊息擴散。

事實上，防詐騙的成效有賴多方協作。除了政策收緊與業界自律外，警方亦積極推廣「防騙視伏App」，協助市民辨識可疑來電、網址及收款帳戶，並即時發出警示。根據官方數據，該應用程式已錄得逾九十六萬次下載，並向市民發出超過八十萬次可疑來電及網站警示。同時，電訊商亦會根據警方提供的詐騙紀錄，攔截涉嫌進行詐騙的電話號碼及網頁連結，進一步減低市民受騙風險。

隨著科技不斷進步，詐騙手法亦層出不窮，從假冒官員、投資陷阱到釣魚網站，犯罪分子總能利用科技尋找新突破口。面對此情況，僅靠政府或個別機構難以全面應對，必須集合金融、科技、電訊及執法部門的力量，建立資訊共享與聯防聯控機制。新一輪措施正正體現了跨界合作、共同防範詐騙的決心與行動。

進一步收緊電話儲值卡實名制，配合《保障消費者防詐騙約章3.0》及多元科技防線，為香港打擊詐騙構建了更堅實的基礎。未來，隨著科技發展與犯罪手法演變，防詐騙工作亦必須持續創新。只有政府、業界與市民三方攜手，方能築起最堅固的防線，守護香港每一位市民的財產安全。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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