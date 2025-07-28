美股｜道指早段靠穩　納指標指創盤中新高　Tesla漲逾2%

美國與歐盟達成貿易協議，市場關注中美新一輪談判結果。道指周一（7月28日）早段靠穩，納指及標普500指數則曾創盤中新高。其中，Tesla最新漲逾2%，此前該公司簽署了一項價值165億美元的協議，將從三星電子（Samsung Electronics ）採購晶片。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月28日

【22:47】Nike漲逾3%

道指最新報44,923點，升21點或0.05%；納指最新報21,179點，升71點或0.34%；標普500指數現報6,397點，升8點或0.14%。 Nike因獲摩根大通（J.P. Morgan）上調股票評級，股價漲逾3%。

【22:46】油價升逾2%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶66.50美元，升1.34美元或2.06%；倫敦布蘭特期油每桶報69.02美元，升1.36美元或2.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,208.97美元、24小時內變化不大。