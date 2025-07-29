美股｜道指早段跌逾百點　納指標指又創盤中新高

投資者正評估美企季續，並觀望聯儲局即將議息。美股周二（7月29日）早段個別發展，道指暫跌逾百點；納指及標普500指數再創盤中新高，其後升幅收窄。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月29日

【22:51】聯合健康跌近半成 波音挫3%

道指最新報44,705點，跌132點或0.30%；納指最新報21,191.點，升13點或0.06%；標普500指數現報6,389點，升0點或0.00%。

其中，道指主要成份股聯合健康（UnitedHealth）和波音（Boeing）公布的季度業績好壞參半。聯合健康的獲利預測令人失望，股價現跌4.70%，波音公布第二季虧損有所收窄，但股價仍跌3.10%。

【22:50】油價升逾1%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶67.47美元，升0.76美元或1.14%；倫敦布蘭特期油每桶報70.06美元，升0.74美元或1.07%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報118,027.04美元、24小時內變化不大。