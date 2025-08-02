ChatGPT母企OpenAI　據報獲得83億美元新資金

ChatGPT母公司OpenAI獲得83億元（美元‧下同）新資金。據《CNBC》引述消息人士報道，OpenAI已在其400億元融資計劃中，獲得83億元新資金。



料年底經常性收入達200億美元

報道亦引述知情人士指出，OpenAI的年度經常性收入，已從6月的100億元躍升至130億元，預計到年底將超過200億元。ChatGPT的付費商業用戶已從幾個月前的300萬增加到500萬。

2025年2月19日，中國重慶，智慧型手機的白色屏幕上顯示OpenAI標誌。（Reuters）

報道又指本輪融資提前完成，超額認購5倍。知情人士表示，Dragoneer投資集團為本輪融資貢獻了28億美元，加入了黑石集團、TPG、普信集團、富達投資、Founders Fund、紅杉資本、Andreessen Horowitz、Coatue、Altimeter、D1 Capital、老虎環球和Thrive Capital等投資方。

雖然Dragoneer是此次最新一筆融資的最大投資者，但軟銀仍然是400億美元融資計劃的主要支持者。

2025年5月28日，Anthropic CEO Dario Amodei表示，在未來1至5年內，AI或導致美國50%的白領入門工作職位消失，涉及科技、金融、法律和諮詢等行業；屆時失業率將升至10%至20%。Dario Amodei指，AI企業和政府應停止為事態「粉飾太平」，並考慮為民眾提供在職再培訓計劃，以及就使用AI模型和代理向AI企業徵收所得稅。（Getty）

競爭對手估值大增

《CNBC》報道又指，OpenAI的主要競爭對手之一Anthropic正在洽談由Iconiq Capital領投的30億至50億元新融資，潛在估值1,700億元。這是繼3月份以615億元估值完成35億元融資後的新一輪融資。

Anthropic首席執行官Dario Amodei最近表示願意改變他之前反對海灣主權財富基金的立場，若不動用這些資金，「在AI發展前沿保持領先地位變得更加困難」。同一時間，OpenAI正與阿聯酋公司G42合作在阿布扎比建立一個大型數據中心。