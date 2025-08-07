特朗普日內宣布聯儲局臨時理事人選　三藩市儲銀總裁料快將減息

美國聯儲局理事庫格勒將於周五（8日）離任，外界關注美國總統特朗普，會否藉此宣布委任其心儀的下任聯儲局主席人選進入理事會。不過特朗普於周三（6日）指出，或會先委任一名臨時理事，其後再確定正式人選。



稱先任命臨時人選

特朗普表示﹕「我們可能會先任命一位臨時人選，然後再確定正式人選，」特朗普周三在白宮對記者表示，「我認為臨時人選將在未來兩三天內宣佈，然後我們會任命正式人選。」，又指出正在考慮「大概」三位人選來擔任該職務，相關人選可能來自華爾街。他補充稱，商務部長盧特尼克、財政部長貝森特和副總統萬斯都是參與該過程的顧問之一；並重申仍將前美聯儲理事凱文·沃什和國家經濟委員會主任凱文·哈塞特，視為在主席職位空缺時的主要候選人。

2025年6月27日，美國華盛頓，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在白宮外接受電視採訪。（Reuters）

外界料9月減息機會逾9成

另一方面，隨著美國勞工部於上周五（1日）公布的7月新增非農業職位數目不及預期，外界預測聯儲局於9月減息機會超過90%。三藩市聯儲銀行總裁戴利於周三表示，考慮到勞動力市場放緩以及她評估認為關稅對通脹僅構成短期威脅，認為聯儲局將很快需要減息。她補充說﹕「在沒有關稅的情況下，通脹一直在逐步下降，隨着經濟放緩以及貨幣政策仍然具有抑制性，通脹應會繼續下降。」儘管關稅將在短期內推高通脹，但不太可能持續產生影響。與此同時，勞動力市場已經疲軟。「我認為進一步的放緩將是令人擔憂的，一旦勞動力市場出現動搖，它往往會迅速而嚴重地下滑。所有這些意味着，我們很可能需要在未來幾個月內調整政策。」

2025年5月9日，前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）在史丹福大學胡佛研究所的貨幣政策會議上發表演說。 （Reuters）

此外ING首席國際經濟學家詹姆斯•奈特利在一份研究報告中寫道：「上周五的美國就業報告敲響了警鐘」，應該會促使聯儲局貨幣政策制定者採取更迅速的行動。上周公布的經修訂數據顯示，美國就業市場並不像人們曾經認為的那樣強勁，招聘活動在夏季大幅放緩。再加上越來越悲觀的商業調查，這應該會促使聯儲局採取更快的行動。聯儲局的利率政策制定者可能會達成共識，即他們應該在9月份的會議上開始減息；在這種情況下，聯儲局可能會在隨後的會議上繼續降息。明年美聯儲高層的變動可能會帶來更快的減息。