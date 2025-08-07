鄭氏家族據報與黑石磋商融資　或擬私有化新世界　股價曾飆2成

外電報道，於6月底時獲銀行提供882億元銀團貸款的新世界（0017），及其控股股東鄭氏家族，正與黑石就一筆25億美元的融資進行談判。另有報道指出，該交易可能包括優先股或普通股，並可能最終由鄭氏家族和黑石集團聯合提出私有化要約。



《彭博》報道，新世界（0017）及其控股家族正在就一項高達25億美（約196億港元）的潛在融資交易進行談判，刺激公司股票和美元債券創下數月來最大升幅。

新世界午後曾高見7.8元，升幅達20.4%，最新報7.66元，升18.2%，成交額達到6億元。

報道引述信貸交易員表示，新世界部分美元債券上漲約2美分。《彭博》彙編的數據顯示，該公司2030年到期的4.5%票據價格約為53美分，預計將創下兩個月來的最大漲幅。

新世界股債價格皆急升

《彭博》的報道亦根據《Octus》周三晚間報道，新世界及其控股鄭氏家族一直在與黑石集團就潛在融資交易進行談判，該交易可能包括優先股或普通股，並可能最終由鄭氏家族和黑石集團聯合提出私有化要約。

報道指出黑石集團拒絕置評。至於新世界則不作評論。

6月底時與銀行達成882億元銀團貸款

新世界近年不時受到財務壓力，不過在今年6月底時宣布，就882億元再融資與銀行達成協議；公司指出新銀行融資包括多筆不同期限的銀行貸款，其中最早到期日為2028年6月30日。

當時公司指出，已與銀行簽訂新的再融資定期貸款融資協議，對部分現有境外無抵押金融債務（包括銀行貸款）進行了再融資；及協調了該公司其他境外無抵押銀行貸款以與新銀行融資的條款保證統一。新的銀行融資及經統一銀行融資合共涵蓋公司約882億元現有境外無抵押金融債務。

傳有意出售11 SKIES商場部份

另一方面，該公司亦傳出加快出售部份收租項目。早前《彭博》報道，新世界計劃出售位於機場的11 SKIES商場部份，希望解決流動性限制問題，又指出估值最多170億元。