比亞迪新車ATTO 2登港　稅後價格低過17萬　暗示引入雲巴或好事近

比亞迪（1211）亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮公佈，今年上半年，BYD配合騰勢Denza，在港合計銷量為5393輛，市佔率提升至29.3％，成為本港上半年新登記電動車的第一名。其續透露，公司旗下公共交通軌道雲巴，此前屢溝通將進駐香港，相信很快會對外公佈具體進度。



公司今日在港推出新款純電SUV車型ATTO 2，定位為準A級純電SUV，現場公佈，該車型PRP零售價15.5萬元，稅後價格16.98萬元。



在港累計銷量超1.7萬 新車型陸續有來

劉學亮表示，自2022年推出首輛私家車來港以來，在港銷量已超過1.7萬，目前在港設有12間陳列室，以及5大維修中心。他表示，香港應該可以成為率先實現公共交通系統電動化的城市，電動車覆蓋率達到100%亦都有可能，只是時間問題。

談及上半年在港銷量勝Tesla，劉學亮坦言，覺得Tesla是偉大的科技公司，但比亞迪與之最大的分別，便在於車型和種類，面向全體市民，希望可以提供適合每個人的車型。

計及騰勢，今次是比亞迪帶入香港的第7款車，後續還將有其他車型陸續登場，騰勢年內亦有機會將第二款車型帶入香港市場。

正與政府溝通引入無人駕駛高架車 料很快對外公佈

此外早先《施政報告》中，曾提出會參考「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等，在本港部分地區建造智慧綠色集體運輸系統，「雲巴」（SkyShuttle）為比亞迪自主研發的無人駕駛高架列車，集團曾指出，希望「雲巴」可以成為香港未來20年鐵路發展策略的解決方案之一，可適用於啟德、東九龍、洪水橋等地區。

劉學亮回應進度時指出，一直與香港有關部門在溝通，相信很快就會對外公佈，「應該差不多了」。他比喻道，雲巴就是把電動巴士，從地面搬上天空，配合原本的交通工具，或有機會成為香港的新名片，打造科技綠色交通帶，直呼敬請期待。

ATTO 2公佈售價前已獲200單預定 主攻年輕客

針對今次新推出的ATTO 2車型，據其透露，在公佈售價前，已經接獲200輛預定。該車型押注年輕人首次購車的市場，目標客戶主要為本地年輕人及小家庭。因此車內涵蓋多種趣味功能，甚至包括車內卡啦OK。車輛共有四款配色，分別為「奶灰綠」、「嘟嘟白」、「曜石黑」、「時光灰」。

ATTO 2，定位為準A級純電SUV，採用「CTB電池車身一體化」技術，可提升車身剛度和空間實用率，可應對本港密集的城市環境。車輛最大續航力可達410公里，電量由10%充至80%僅需38分鐘。此外，今次公司亦首創大灣區聯保，專利電池終身保用等福利。