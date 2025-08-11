美國徵晶片關稅　或重燃疫情供應鏈斷裂致通脹陰影｜方保僑

美國總統特朗普於本月6日再度掀起全球電子業風暴，他在白宮公開表示，將對所有進口至美國的半導體晶片徵收高達100%的關稅，只有在美國本土設廠或已承諾本地生產的相關企業方可獲得豁免。多家國際及本港媒體均引述特朗普的公開言論，強調此舉將對全球半導體及電子產品市場產生深遠影響。

短期而言，此政策預計將直接推高美國市場所有依賴進口晶片的電子產品價格，從智能手機、電腦、汽車、家用電器到工業設備，幾乎無一倖免。據業界估算晶片價格每上升1美元，下游嵌入半導體的產品，最終售價將上漲至3美元以維持原有利潤。換言之，美國消費者將直接感受到成本上升，或將重燃疫情期間供應鏈斷裂時的通貨膨脹陰影。

對於國際半導體產業，中短期內料將進一步加劇供應鏈波動。以韓國SK海力士為例，受消息影響其股價於公告翌日大跌約3%。雖然像台積電、英偉達及蘋果等已在美國興建或承諾建廠的大型廠商暫可豁免被徵稅，但須知半導體生產鏈高度國際化，從設備、原材料到精密製程，與全球緊密交織，任何單邊貿易壁壘都極易演變為蝴蝶效應，引發連鎖反應。

美國半導體自給率長期不足，即使多家大型科技企業加緊在美國設廠，真正產能由規劃到量產，往往需時三至五年甚至更久。市場短期難以完全「國內替代」，甚至難以立即彌補海外供應縮減造成的缺口。屆時，不但消費級產品價格持續上調，連高科技工業、汽車及醫療設備或受波及，嚴重情況下或導致部分企業裁員及關閉工廠。

至於市場競爭格局，美國廠商原有的海外供應鏈將因為成本激增而被迫重組或轉移，部分本地企業或因成本壓力而減少投入研發，最終影響技術創新步伐。歐美半導體設備高度依賴日荷韓等國進口，如ASML、東京電子等先進設備若被徵重稅，美國本土工廠的實際生產成本預計增加20%至32%。這不但不利於本地晶片產能提升，亦為台韓等亞洲晶片巨頭釋出額外競爭空間，令國際市場分化更加劇烈。

宏觀而言，特朗普的舉動勢必觸發全球貿易緊張與報復措施。中國作為美國重要半導體下游市場及原材料出口國，日後不排除以出口限制作反制。日韓及歐盟亦可能祭出針對美國的反向關稅。貿易戰升級腹背受敵，全球消費電子新品上市速度將全面放緩，產業創新動力也恐大打折扣。

國際間多家專業機構預測，若美國堅持對進口晶片徵收100%關稅，「分裂」或「地緣政治本地化」將取代全球一體化供應鏈成為新常態。長遠而言，全球市場格局將受此波及重新洗牌，雖然部分企業或能藉此提升美國本土產能、刺激研發和就業，但高漲的產業成本、創新受限及國際消費者選擇減少等現實問題，恐怕才是真正需要面對的未來局面。

