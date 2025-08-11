美股｜道指收市跌200點　納指挫0.30%

市場觀望美國本周公布的通脹數據，美股周一（8月11日）下跌，道指最多跌264點，至收市仍跌200點；納指則跌0.30%。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月12日

【04:10】Tesla升2.85% Intel漲逾3.6%

道指收市報43,975.09點，跌200.52點或0.45%；納指收報21,385.40點，跌64.62點或0.30%；標普500指數收報6,373.45點，跌16.00點或0.25%。

其中，晶片巨頭Nvidia和AMD傳已同意，將把在中國銷售的先進晶片15%收入上交給美國政府後，股價至收市分別跌0.30%及0.28%。美光科技（Micron Technology）上調第四季營收和獲利預期，股價至收市漲4.09%。

重磅科技股普遍下跌，蘋果公司（Apple）跌0.83%、Amazon跌0.62%。但Tesla升2.85%，每股收報339.03美元。

另外，Intel至收市升3.66%，此前有報道指被美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求下台的行政總裁陳立武，預計將訪問白宮。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:04】中概股指數收跌0.29%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.29%。其中，阿里巴巴跌1.43%。

【03:58】紐約期油微升或0.13%

國際油價微升，紐約原油期貨每桶收報63.96美元，升0.08美元或0.13%。倫敦布蘭特期油收報66.63美元，升0.04美元或0.06%。

【04:54】美元指數上揚 現貨金價跌逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數回升，在匯市尾市收於98.51，升0.35%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.22，升0.33%。

金價下跌 。現貨黃金每盎司最新報3,351.97美元，跌46.81美元或1.38%；日內低見3,341.65美元，跌幅達1.68%。

【03:51】恒指夜期收報24,765點 低水142點

恒指夜市期指收報24,765點，跌129點，較恒指收市24,906點，低水142點，成交10,235張。

2025年4月17日拍攝的美國總統特朗普的3D列印微縮模型和美元鈔票。（Reuters）

本港時間8月11日

【22:48】美光科技漲逾3.5% Intel升逾4%

道指最新報44,026點，跌149點或0.34%；納指最新報21,4636點，升13點或0.06%；標普500指數現報6,384點，跌5點或0.08%。

其中，晶片巨頭Nvidia和AMD傳已同意，將把在中國銷售的先進晶片15%收入上交給美國政府後，股價分別漲0.16%及2.38%。美光科技（Micron Technology）上調第四季營收和獲利預期，推動股價上漲3.5%。 另外，Intel漲逾4%。

【22:45】油價約跌0.2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶63.78美元，跌0.10美元或0.16%；倫敦布蘭特期油每桶報66.444美元，跌0.15美元或0.23%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報120,072.10美元、24小時內約升1%。