美股｜道指收市倒跌224點　納指漲0.35%　蘋果再升3.18%

美股周四（8月7日）個別發展。道指在早段曾升305點後下滑，至收市挫224點，納指則升73點。由於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱進口晶片關稅不適用於美國企業，又或承諾在美國生產的企業，蘋果公司（Apple）繼前一天漲半成後，周四再升3.18%，每股收報220.03美元，為升幅最大道指成份股。



圖為2025年7月25日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月8日

【04:27】AMD漲半成 Intel挫3% 禮來瀉14%

道指收市報43,968.64點，跌224.48點或0.51%；納指收報21,242.70點，升73.27點或0.35%；標普500指數收報6,340.00點，跌5.06點或0.08%。

重磅科技股方面，Nvidia股價漲0.81%、Amazon升0.39%、Tesla漲0.74%。另外，晶片股AMD漲5.69%。

其他個股方面，禮來（Eli Lilly）公佈其新一代口服減肥藥試驗數據，被指效果不如預期，股價下跌14.14%。 受特朗普要求Intel行政總裁陳立武辭職影響，Intel股價跌 2.98%。

圖為2019年9月20日，人們在澳洲悉尼一間蘋果店等待購買最新型號的IPhone。（Getty）

【04:16】中概股指數收漲0.95%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.95%。其中，阿里巴巴升0.06%。

【04:14】油價約跌0.7%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.88美元，跌0.47美元或0.73%。倫敦布蘭特期油收報66.43美元，跌0.46美元或0.69%。

【04:12】美元指數回升 現貨金價漲近1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數回升，在匯市尾市收於98.40，升0.23%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.09，跌0.17%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報3,399.94美元，漲30.55美元或0.91%。

【03:48】恒指夜期收報24,876點 低水206點

恒指夜市期指收報24,876點，跌156點，較恒指收市25,081點，低水206點，成交111,979張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間8月7日

【22:53】Nvidia及博通升逾1% 蘋果漲逾2%

道指最新報43,985.點，跌207點或0.47%；納指最新報21,296點，升127點或0.60%；標普500指數現報6,351點，升6點或0.10%。其中，Nvidia、博通（Broadcom）及股價分別上漲1.74%及1.14%，AMD更飆5.40%。而前一天股價升半成的蘋果公司（Apple），暫時再升2.41%。

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周增加7,000人，升至22.6萬人，多於市場預期的22.2萬人，也是2021年底以來新高。

【22:49】油價約跌0.2%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶64.24美元，跌0.11美元或0.17%；倫敦布蘭特期油每桶報66.74美元，跌0.15美元或0.22%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報116,466.36美元、24小時內約升1%。