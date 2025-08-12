9月減息機會逾8成　美銀唱反調指通脹頑固　籲聯儲局克制減息衝動

美國聯儲局將於下月中議息，目前市場人士預期屆時當局重啟減息機會超過8成。不過美銀卻指出，近期當地經濟數據反映出不應過早啟動寬鬆周期，又指出倡議減息的官員低估了勞動力供應衝擊的影響以及通脹的頑固性，同時維持今年內當局不減息的預測。



稱建議加息官員低估通脹頑固程度

美國銀行在最新研報指出，聯儲局應克制在9月政策會議上減息的衝動，近期經濟數據並不支持過早啟動寬鬆周期。該行強調，支持減息的決策者低估了勞動力供應衝擊的影響以及通脹的頑固性，而當前通脹率仍高於聯儲局2%的目標水平。

報告警告稱，最新關稅上調可能對物價造成「更劇烈且更持久的衝擊」。美銀分析團隊寫道﹕「若在9月減息，可能面臨通脹尚未見頂就開啟寬鬆周期的風險」，並維持其「今年不會減息」的基準預測。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

該行亦特別指出，當地向下修訂新增非農就業職位數據，增加了所謂「被動減息」的可能性，即由勞動力市場惡化而非抗通脹取得成效所驅動的利率下調。

市場人士料下月減息機會約86%

另一方面，據CME「美聯儲觀察」顯示，聯儲局9月維持利率不變的機會率為14.1%，減息25個基點的概率為85.9%。10月維持利率不變的機會率為5.2%，累計減息25個基點的機會率為39.9%，累計減息50個基點的機會率為55.1%。