陽明山莊發展商｜僑福傳73億貸款周五到期　尋求延期3個月

再有香港發展商尋求將貸款延期，希望爭取時間以爭取獲得銀行支持。據《彭博》引述知情人士稱，發展著名豪宅項目陽明山莊的僑福集團，正尋求為一筆將於周五（15日）到期的9.4億美元（約73億元）貸款展期3個月，以爭取更多時間與銀行協商再融資協議。



報道引述知情人士表示，這筆與位於北京朝陽區的地標性商業綜合體僑福芳草地有關的貸款將於8月15日到期。因相關事項不公開，知情人士要求匿名。

已與銀行就再融資磋商數個月

《彭博》此前曾報導，僑福集團已與銀行就再融資事宜進行了數月的談判。不過知情人士稱，由於對其流動性的擔憂加劇，該公司仍未獲得銀行的足夠支持。

情況正變得日益緊迫，因為僑福集團如果不能在貸款到期前達成協議或獲得展期，就可能面臨違約風險。與銀行的漫長談判凸顯出中國商業地產行業面臨的持續挑戰，在房地產價值下跌和現金流減少之際，融資環境趨緊。

曾考慮出售逾300件藝術品減債

早前一篇的報道指出，為了獲得貸款方支持，僑福集團曾考慮出售芳草地300多件藝術品，總價值超過2億元，以減少未償債務及達成再融資協議。

報道指出僑福集團未回覆通過電郵發送的置評請求，又表示《彭博》記者致電僑福芳草地北京辦公室暫無人能發表評論。