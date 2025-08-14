聯想上季純利增近1.1倍　收入創史上首財季最高　惟仍逆市挫逾3%

聯想（0992）公佈截至6月底的季度業績，公司權益持有人應佔溢利，按年增長108%，錄得5.1億美元；總收入則升22%至188.3億美元，創有史以來最高第一季度收入。不過公司股價逆市走低，現跌超3%，報11.2元。



按非香港財務報告準則計算，權益持有人應佔溢利增長22%至3.9億美元，主要撇除認股權證非現金公允值收益1.5億美元及可換股債券的名義利息支出2,800萬美元。



個人電腦等設備業務收入 錄過去15季最快增長

按照業務集團劃分，公司智能設備業務集團，收入增長18%，分部溢利增長15%。集團的個人電腦、平板電腦及其他智能設備業務錄得過去15個季度以來最快的按年收入增長。

基礎設施方案業務集團收入增長36%，分部經營業績錄得8,600萬美元的經營虧損，是由於增加了用於擴大人工智能能力及加快企業基礎設施業務轉型的投資。以及擴展其人工智能基礎設施產品組合，包括下一代訓練及推理平台及人工智能創新者軟件生態系統計劃的開發。

方案服務業務集團收入增長20%。作為主要的盈利引擎，方案服務業務集團將其分部溢利率提高至22%，較去年同期上升1.2個百分點，分部溢利因此增長26%。

聯想集團全日上升2.1%。﹙路透社﹚

中國市場業務恢復雙位數增長 毛利率下降1.9個百分點

此外，公司在中國市場的業務恢復雙位數的增長，使得收入按年增長36%。美洲區收入則升14%。

不過公司毛利率下降1.9個百分點至14.7%，主要由於產品組合變化和基礎設施方案業務集團較低的利潤率。