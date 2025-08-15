耀才早段曾瀉2成　螞蟻入主計劃據報或遭內地審查

耀才證券（1428）今早曾下瀉逾2成，有報道指出內地監管機構考慮審查螞蟻收購耀才的計劃。



耀才最新報11.66元，跌16.1%，成交額為3.11億元。

收購計劃引起監管機構關注

據《華爾街日報》引述消息報道，螞蟻集團收購耀才證券控股權的計劃可能會被推遲，由於內地監管機構考慮審查該提議，又指此事已引起中國證監會、國家金融監督管理總局和中國人民銀行的關注。

早前耀才證券宣布，螞蟻控股向集團主席葉茂林為首的公司，提出收購公司8.58億股，相當於耀才50.55%股權，每股作價3.28元，總代價為28.14億元。每股作價較4月22日收市價2.79元，溢價17.6%，又比4月23日停牌前造價3.05亦有7.5%溢價。螞蟻控股同時按例向耀才其他股東提出全面收購建議，每股作價同樣為3.28元。要約人打算在要約截止後維持股份在聯交所的上市地位。