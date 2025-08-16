ChatGpt母企OpenAI有員工　據報擬向軟銀等售股　涉60億美元

ChatGPT母公司OpenAI據報在新一輪400億元（美元‧下同）融資計劃中，已獲得83億元資金，另一方面OpenAI的現任和前任員工，計劃向軟銀等投資者出售總值60億元股票，目前仍在磋商。



估OpenAI估值達5000億美元

據知情人士透露，OpenAI的現任和前任員工計劃向包括Thrive Capital、軟銀和Dragoneer Investment Group在內的投資者團體出售約60億元的股票，這筆交易對OpenAI的估值為5,000億元。談判處於初期階段，股份出售規模仍可能發生變化。

2025年2月8日，比利時布魯塞爾，ChatGPT的人工智能手機應用程式與其他AI聊天機械人應用程式一起出現在手機屏幕上。（Getty）

據一位了解交易情況的人士透露，OpenAI已在總額400億元的融資計劃中，成功獲得83億元的新一輪資金。此次融資正值該公司業務加速發展之際。該人士透露，OpenAI的年化經常性收入已從6月的100億元攀升至130億元，並預計到今年年底將突破200億元。

ChatGPT（Unsplash / @solen_feyissa）

付費企業用戶增至500萬

此外，ChatGPT的付費企業用戶數量也從數月前的300萬迅速增長至500萬。本輪募資已提前完成，認購需求旺盛，超額認購達五倍之多。