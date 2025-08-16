GPT-5不再討好用戶？OpenAI調降情緒價值引爭議　CEO奧特曼回應了

你是否注意到，GPT-5沒那麼愛吹捧用戶了？OpenAI為何要做這種調整，又為何有用戶希望回歸？



「這個問題很棒！」、「你的觀察很有深度！」在ChatGPT提出一些稀鬆平常的問題時，總會收穫AI略顯浮誇的稱讚。但你可能會注意到，自從上週GPT-5正式登場後，這種過度吹捧的情況顯著減少。這不是錯覺，而是OpenAI的刻意為之。

OpenAI令外界引頸期盼的新一代模型GPT-5，終於在上週與公眾見面。然而這款新模型卻被認為平淡無奇，沒能得到外界的肯定。甚至不少用戶也哀號，這款曾是他們心靈諮商對象、朋友甚至伴侶的模型不再像以前那樣誇獎、肯定他們。

OpenAI改掉ChatGPT拍馬屁語氣，給予更批判性回饋

ChatGPT愛誇獎，或者說是拍馬屁的情況，在GPT-4o時已經出現。有不少網友在社群平台上吐槽，ChatGPT現在對普通的提示詞回應異常興奮，用超乎意料的讚美詞彙形容使用者，令許多人感到不太習慣。

當時OpenAI便收回更新，讓GPT-4o的互動回復以往的樣貌。

我們刪除的更新包括過於奉承或討好，一般被稱為諂媚。

OpenAI還特地撰寫一篇文章，解釋他們怎麼調整GPT模型的性格。 「我們設計ChatGPT的預設性格是為了體現我們的使命，使其更具實用性、給予用戶幫助。然而這些理想的特質，例如展現實用價值或鼓勵，都可能帶來意想不到的副作用。」

也因此，OpenAI也刻意讓GPT-5不再那麼討好用戶，甚至會給予一些批判性的回饋。

OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）上週在前Vox記者克萊奧．亞伯拉姆（Cleo Abram）的Podcast節目《Huge Conversations》上證實，他們把GPT-5的性格調整得沒那麼像「應聲蟲」，認為ChatGPT能夠給予更多批判性的回饋是很棒的一件事。

有用戶要求愛鼓勵人的性格回歸，「從來沒有人鼓勵我」

但不是所有人都喜歡更具批判性的ChatGPT，奧特曼就指出，有用戶希望那個愛稱讚的AI能回歸。奧特曼表示原因「很讓人難過」，因為有部份用戶表示，他們從來沒有得到其他人的鼓勵，只有AI會這麼讚美他們。

「這真是讓人心碎。我認為ChatGPT不再只是應聲蟲，而是會給你更多批判性回饋，這很棒。」奧特曼透露，「但當我們做出改變並與用戶溝通時，卻聽到用戶說『請問可以把它拿回來嗎？這輩子從來沒有人鼓勵過我，爸媽從來不會稱讚我做得很棒』，真的是很令人難過。」

奧特曼分享，有用戶告訴他，ChatGPT那被認為有些討好的風格能鼓勵他們改變生活。「『我能理解這為什麼對其他人的心理健康有害，但這對我的心理健康很有幫助。』」奧特曼回憶用戶如何向他解釋。

奧特曼承認，雖然過去只會附和讚美的應聲蟲模式是不好的，但某種程度上的鼓勵與支持確實具有一定的價值。

OpenAI曾表示，ChatGPT的性格沒辦法照顧到世界上千千萬萬的用戶，橫跨各種文化與環境。且奧特曼指出，對ChatGPT的語氣進行微小調整，都可能產生巨大的影響，「我們必須思考，對這種規模的模型來說，改變個性代表著什麼。」

移除討好性格！避免製造「危險心靈」

OpenAI之所以改掉了ChatGPT鼓勵、討好的性格，一部分原因在於他們很擔心部份用戶對聊天機器人的依賴日益加深。今年7月，奧特曼曾在聯準會的活動上表示，部份用戶──尤其是年輕用戶，對ChatGPT產生了過度的情感依賴。

「有些年輕人說『如果我不告訴ChatGPT所有事，我就無法做決定。他了解我，也了解我的朋友，他怎麼說我就怎麼做』這讓我感覺很糟糕。」奧特曼指出。

在奧特曼的設想中，未來GPT-5能夠更加融入生活，成為能主動給予意見的陪伴者，「可能你早上醒來，它會說『這是昨晚發生的事，我注意到你的行事曆有變動了』或者『我對你問我的問題有了更多思考，我又有了新想法』。」

AI持續融入生活，當許多人每天對話最多的對象，很可能就是ChatGPT時，如何設定AI與用戶互動，用何種語氣回應需求，也將是一門越來越需要探究的學問了，或許這也是為何OpenAI為GPT-5設定了4種新個性供用戶選擇的原因。

【本文獲「數位時代」授權轉載。】