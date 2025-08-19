DONKI母企去年多賺2%　香港門店客流量增1.2%

日本連鎖折扣店唐吉訶德DONKI母公司PPIH公布，截至6月底全年營收2.25萬億日圓，按年增7.2%；純利905.12億日圓，按年增2%，主要得益於日本國內同店銷售額增長。同時亦指出位於香港的門店，同店顧客流量按年增長1.2%。



PPIH指出日本市場銷售額受惠外國遊客需求及顧客追求以娛樂為中心的購物體驗，同時由於集團期內開設33家新店以及以動態定價的行銷策略，日本國內外業務的銷售額均實現增長。

至於包括香港等海外業務方面，PPIH稱海外業務經營利潤62億日圓，按年增13億日圓，分部經營利潤率1.8%。期內由於疫情期間業務決策延遲以及隨後戰略方向轉換困難，故記錄減值損失，今財年會專注重新定義業務概念及穩定運營。當中亞洲經營利潤達到21億日元，按年增長18億日元，主要是人力優化和內部運營提升，銷售、一般及行政費用（SG&A）比率按年下降2.7個百分點。

驚安の殿堂Don Don Donki 香港門店。（資料圖片）

亞洲業務銷售淨額有改善

PPIH提到，於財政年度的下半年亞洲業務銷售淨額有所改善，主要由泰國、香港和澳門推動，與當地企業的談判實現了機會性採購，而「驚超值」定價策略取得了一定成效，然而持續增長仍是一個挑戰。

公司又表示，年內香港同店顧客流量按年增長1.2%，並且通過選擇性地採購引入約1,000個SKU，予客戶「新鮮感」，獲得積極反響。日後會繼續在亞洲擴大「驚超值」產品系列，以增加店內客流量。