港匯3個月來首升穿7.8　1個月Hibor連升5日　H按實際利率觸封頂息

港元拆息持續攀升，作為拆息按揭（H按）參考的1個月拆息（Hibor）連升5日，最新報2.57417厘。隨著拆息上揚，港匯今早曾升穿7.8，為3個月以來首次，最新報7.8003。



H按計劃的實際按揭利率為1個月拆息再加上1.3厘，以今日拆息計算已高於封頂利率水平。目前H按封頂利率為P-1.75厘，以滙豐等大行P為5.25厘計算，即封頂利率為3.5厘。

港匯今日跌穿7.78元水平。﹙資料圖片﹚

隔夜息飆92點子至近2.9厘

其他時期拆息方面，隔夜息最新報2.89393厘，較上日升92.63點子。1星期拆息最新報2.66119厘，升81.74點子，2星期拆息最新報2.67393厘，升75.25點子。

中長期拆息方面，3個月拆息最新報2.57488厘，升39.16點子；6個月拆息最新報2.69845厘，升23.5點子；12個月拆息最新報2.93393厘，升16.76點子。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，1個月拆息再升至2.57厘，創5月7日（3.08厘）後新高水平，以市場H按H+1.3厘計，今天計H按息3.87厘，升穿3.5厘的鎖息上限水平，但基於H按息一般具有P按為基準的封頂息率保障，故此H按實際息率仍鎖定於3.5厘水平。換言之，若然拆息再上升，H按實際息率仍鎖定不高於3.5%。

王美鳳認為，預期息率正常化對樓市影響不大，不會影響樓市復甦步伐。（資料圖片）

王美鳳料年內將減P息0.25厘

王美鳳續指，拆息回升有助港美息差有所收窄並令套息誘因減退，而今年本港吸引資金，銀行存款增幅明顯，貸存比率處低水平，預期年內拆息水平仍主要低於5月前水平。加上預期美國將於年內減息，美息回落將有利拆息向下，預期年內本港P及H按息封頂息率將有所下降，減幅或達0.25厘，本港按息仍處減息周期。

樓巿方面，王美鳳表示，近月樓市已轉勢向好，目前對於樓市利好因素仍較多，今年股市造好釋出財富效應，買樓收租回報仍明顯高於銀行定存息，資金流入樓市增多，加上近月置業需求上升，用家轉租為買及投資需求買樓收租個案俱增，加上人才客戶置業需求亦增，若然將發表的施政報告落實「購房資金通」將有利完善配套及有利樓市多元發展；承接去年起減息步伐，今年息率仍處下行走勢，年內按息或再次回落，預期息率正常化對樓市影響不大，不會影響樓市復甦步伐。

參考資料補充，過往當銀行體系結餘由高度充裕水平回落至接近500億元或以下水平，拆息回升向美息貼近的速度將加快。

王美鳳提醒，港元拆息走向將會受港元需求、銀行體系結餘水平、套息活動、港美元強弱勢變化、季節性因素、資金流向、資金配置影響等因素而調整。H按申請人需注意選擇設有封頂息率之H按計劃，封頂息率以市場優惠P按息水平一致為佳，以保障一旦拆息回升，H按用家仍可以不高於封頂息供樓。Hibor波動性大，每天亦有機會出現變化，供樓人士應以自己供樓結算日之Hibor利率準確計算實際按息。